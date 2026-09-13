De quedarse sin Europa a ser héroe de Cruz Azul: la revancha de Erik Lira ante el América

Erik Lira tenía todo arreglado para tener su primera experiencia en Europa. El AS Mónaco estaba convencido de contratar al mexicano mundialista, ya que el propio entrenador Filipe Luís reveló que lo quería sí o sí en su equipo. Sin embargo, el conjunto francés debía liberar una plaza de jugador extracomunitario para poder registrar su fichaje inminente. Los tiempos vencieron y, finalmente, se quedó en Cruz Azul.

Con su frustrado pase a Europa, muchos especulaban sobre cómo reaccionaría Lira ante esta situación. La pregunta era si el jugador se sentiría golpeado por no poder cumplir su sueño o si daría vuelta la página rápidamente para estar a merced de Cruz Azul. La balanza se inclina más para este último lado, ya que el mediocampista tuvo un partido excepcional para que La Máquina conquiste el Clásico Joven.

Así fue el partido de Erik Lira contra el Club América

Cruz Azul se veía las caras con el Club América por la jornada 8 del Apertura 2026, en una nueva edición del Clásico Joven disputado en el Estadio Banorte. Erik Lira inició el encuentro como titular y fue el encargado de iniciar el triunfo de los Celestes durante la primera mitad del partido.

Once inicial de Cruz Azul en el Clásico Joven del Apertura 2026|Crédito: @CruzAzul / X

Corría el minuto 19 del cotejo cuando Erik Lira recibió un balón preciso por parte de José Paradela justo al borde del área. El mediocampista remató de primeras y clavó el balón en la parte más alta de la portería azulcrema, dejando sin opciones a Rodolfo Cota. Fue el 1-0 parcial, resultado que finalizaría 4-3 a favor de los cementeros.

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Plataformas especializadas como SofaScore colocaron a Lira como una de las figuras del partido. Se ubicó solamente por detrás de Paradela y obtuvo una calificación de 7.6 sobre 10. Entre los datos más sobresalientes se encuentra su precisión en los pases (90%) y sus recuperaciones (7).

CELÉBRALO, CAPI 🎉



Así el festejo del capitán Lira tras abrir el marcador en el Clásico Joven. pic.twitter.com/W98L5XpEZB — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 13, 2026

Erik Lira recordó su fichaje fallido al Mónaco

Luego de ganar el Clásico Joven, Lira pasó por los micrófonos y allí fue consultado sobre su fichaje fallido al Mónaco. Lejos de agachar la cabeza, el mediocampista aseguró que buscará mostrar su mejor versión en Cruz Azul para que una nueva oportunidad se presente en el próximo mercado de pases.

“Por algo pasan las cosas y voy a trabajar primero para seguir dando cosas importantes aquí en Cruz Azul, y creo que si va a llegar, va a llegar”, expresó Lira.

Finalmente, compartió cómo se sintió durante estos días por lo sucedido: "Fueron unas semanas bastante complicadas, pero no bajé los brazos, a seguir trabajando. La verdad es que agradezco mucho a todo Cruz Azul porque me arropó desde el día uno hasta ahora; es un poco de mi agradecimiento adentro de la cancha y es mi manera de agradecer, dejándolo todo en la cancha”.