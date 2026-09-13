Qué necesita Chivas ante Pumas para superar al América y ser líder del Apertura 2026

Chivas puede terminar la jornada 8 del Apertura 2026 como único líder en la tabla general. La derrota del Club América en el Clásico Joven frente a Cruz Azul abrió el panorama y ahora el Guadalajara depende de sí mismo para quedarse con el primer lugar. Sin embargo, los dirigidos por Gabriel Milito deberán tener un partido perfecto ante Pumas UNAM para soñar con el liderato.

¿Qué necesita Chivas para ser líder del Apertura 2026?

El Rebaño recibirá a Pumas en el Estadio Akron este domingo 13 de septiembre, uno de los partidos que cerrará la jornada 8 de la Liga BBVA MX. A pesar de estar ubicado en la cuarta posición con 14 puntos, Chivas tiene la posibilidad de escalar hasta la primera posición en este fin de semana, siempre y cuando obtenga un triunfo en su propia casa.

Chivas necesita derrotar a Pumas para convertirse en líder del Apertura 2026 al cierre de la actividad programada para la jornada 8. El equipo de Milito se encuentra por detrás de Toluca y América, ambos con 16 puntos, y Cruz Azul, con 15. Esto quiere decir que ganando en el Estadio Akron se asegurará terminar la fecha como único líder.

Chivas se prepara para el duelo frente a Pumas por la jornada 8 del Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

El panorama es el siguiente. Si Chivas gana alcanzará las 17 unidades y superará a Toluca, América y Cruz Azul. Tampoco dependerá de la diferencia de goles para ser líder. Si empata tendrá 15 puntos y compartirá plaza con La Máquina, sin obtener el liderato. Finalmente, si pierde se mantendrá con 14 puntos e incluso podría perder posiciones en la tabla.

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El liderato de Chivas podría ser provisional

Cabe destacar que, a pesar de conseguir un triunfo esta noche, el liderato de Chivas puede ser provisional. Esto se debe a que Toluca todavía tiene pendiente su compromiso por la jornada 7 contra Puebla, juego que está programado para llevarse a cabo el próximo 15 de septiembre. Si posteriormente gana ese partido, llegará a 19 puntos y recuperará el primer puesto.

El América atraviesa una situación similar, ya que también adeuda su cruce contra Xolos de Tijuana, también correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026. Sin embargo, dicho compromiso fue reprogramado para disputarse en el mes de octubre.

|X: Chivas

¿Cómo está el historial entre Chivas y Pumas?

El historial reciente favorece ampliamente al Guadalajara, especialmente cuando juega en el Estadio Akron. De los 19 enfrentamientos de Liga BBVA MX disputados en este escenario desde 2010, Chivas ganó 10, empató ocho y solamente perdió uno. Además, el Rebaño permanece invicto en sus últimas nueve presentaciones como local ante los universitarios, con seis triunfos y tres empates.

La única victoria de Pumas en el Akron ocurrió en septiembre de 2018, cuando se impuso por 3-1. Desde entonces, el cuadro rojiblanco convirtió su estadio en una plaza complicada para los universitarios. El antecedente más reciente terminó igualado 2-2 en el Clausura 2026, partido en el que Chivas remontó una desventaja de dos goles gracias a un doblete de Armando “Hormiga” González.

El dominio también se mantiene al considerar los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos en cualquier estadio. El Guadalajara consiguió tres victorias y se registraron dos empates, por lo que Pumas no derrota al Rebaño desde octubre de 2023. Sin embargo, los universitarios llegarán motivados después de vencer 3-1 a León en su compromiso pendiente de la jornada 7.