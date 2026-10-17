HORA EXACTA para ver León vs América por la Jornada 12 del Apertura 2026; dónde comer cerca del Estadio León

La Jornada 12 del Apertura 2026 nos regala un enfrentamiento electrizante en el Bajío a partir de las 19:00 horas tiempo del centro de México. El conjunto del León recibe al Club América en un choque de alto voltaje donde no solo se disputa el orgullo, sino la permanencia en la zona privilegiada de la clasificación. Con propuestas intensas y plantillas confeccionadas para pelear el título, ambos conjuntos saltan al terreno de juego en momentos determinantes de la fase regular.

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¿Cómo llegan León y América para este partido?

El conjunto esmeralda pretende aprovechar al máximo su gran momento de forma para arruinarle los planes al líder general. La Fiera acumula una racha positiva de cuatro encuentros sin conocer la derrota (G2, E2), cosecha que le ha permitido afianzarse dentro del Top 5 de la tabla general con un balance global de cinco victorias, tres empates y tres tropiezos. Aunque en la jornada previa el triunfo se les escapó de forma agónica tras ceder el empate ante Puebla en los minutos finales, los dirigidos por el cuadro del Bajío mantienen la confianza al límite. Su gran fortaleza radica en casa, donde registran cuatro victorias en cinco apariciones (G4, P1). Además, el antecedente más reciente favorece a los locales: hace poco más de un mes derrotaron 1-0 al América en el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup.

Por su parte, América llega al territorio leonés con la misión indispensable de proteger el liderato general. A pesar de contar con un compromiso pendiente, los dirigidos por Guillermo Almada cerraron la fecha anterior en la cima de la tabla tras registrar solo un descalabro en diez presentaciones (G6, E3). Sin embargo, perder el invicto ante Cruz Azul generó una pequeña turbulencia en el entorno azulcrema, traducida en un solo triunfo dentro de sus últimos tres duelos de liga (G1, E2). Conseguir los tres puntos en esta visita resulta crucial para alejar a sus perseguidores directos. Fuera de Coapa, las Águilas ostentan números positivos con tres victorias en cinco salidas (G3, E1, P1). Sumado a esto, la historia reciente en suelo leonés respalda a los capitalinos, quienes hilan cuatro cotejos sin caer en el Nou Camp (G2, E2), recordando el trepidante 2-3 de su última visita.

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¿Dónde comer cerca del Estadio León?

Cerca del Estadio León, existen excelentes opciones gastronómicas para disfrutar antes o después de un partido. Hay varias alternativas cercanas a la cancha de la fiera. Existe restaurante de cortes finos de carne y gastronomía de inspiración argentina.(La Estancia Argentina). Comida variada y mixología con una vista panorámica privilegiada de la zona. (Restaurante bar Sky 360°+1). Así como, antojitos mexicanos, quesos fundidos, pastas y parrilladas. (Panteón Taurino). Sin olvidar, los diferentes puestos que rodean al estadio del conjunto esmeralda

