La HORA EXACTA para ver el León vs América, partido de la jornada 9 de la Liga BBVA MX Femenil

Un gran enfrentamiento se llevará a cabo en la cancha del Estadio León este lunes 28 de septiembre correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil cuando el Club León se mida ante las poderosas Águilas del América, actuales campeonas del futbol femenino de nuestro país.

¡Gilberto Mora cumple un sueño con México! 🇲🇽🥹 “Era un sueño meter gol con la Selección”

La hora exacta de inicio es a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) donde se espera un duelo que sacará chispas y de un futbol de alto nivel.

¿Cómo llegan León y América para este partido?

El conjunto de León llega a este compromiso ubicado en la quinta posición del Grupo A. Las esmeraldas buscarán hacer valer su condición de local y echar mano de jugadoras clave como Nayeli Bolaños y Kristal Soto para intentar frenar el tren ofensivo azulcrema. El cuadro guanajuatense sabe que sumar en casa es fundamental para soñar en la zona de clasificación y recuperar la memoria futbolística tras una fase de altibajos.

En la vereda de enfrente, el América pisa territorio guanajuatense con el cartel de absoluto protagonista y líder de la competencia, capitalizando 22 unidades en el Grupo B tras un inicio arrollador. Las azulcremas, dirigidas por el técnico español Ángel Villacampa, presumen un plantel repleto de jerarquía internacional y nacional donde brillan elementos de la talla de Kimberly Rodríguez en la defensa, la experiencia en mediocampo de Irene Guerrero y la peligrosidad al ataque de Scarlett Camberos y la brasileña Geyse, máxima anotadora del equipo con 13 tantos.

TE PUEDE INTERESAR:



Las Águilas parten como amplias favoritas sobre el papel; sin embargo, el campo leones suele pesar y el León tiene argumentos tácticos para complicar la tarde a las capitalinas. Se espera un duelo vertiginoso, con un América buscando adueñarse de la posesión desde el silbatazo inicial y unas esmeraldas apostando por el orden defensivo y las transiciones a velocidad.

