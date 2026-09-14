La HORA EXACTA para ver el León vs Atletico de San Luis, partido de la Jornada 8 del Apertura 2026

Este lunes 14 de septiembre se cierra el telón de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con el encuentro entre el Club León y el Atletico de San Luis. Para que no te pierdas un solo segundo de las acciones, toma nota: la HORA EXACTA es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio León.

¿Cómo llega el León para este encuentro?

El conjunto felino salta a la cancha herido tras sufrir una dolorosa derrota de 3-1 frente a Pumas. Aunque apenas significó su tercer descalabro del certamen (G3, E1, P3), la derrota dolía al frenar una racha positiva de cuatro cotejos ligueros sin perder.

Ahora, los felinos buscan sanar heridas en su casa. León disputará su cuarto compromiso como local en el torneo, donde presume un balance favorable de dos victorias en tres juegos. La principal fortaleza de los dirigidos por Javier Gandolfi radica en que ganaron sus últimos dos cotejos en casa con la portería en cero. Además, el vestidor esmeralda afronta este duelo con tintes de revancha, pues recuerdan el antecedente más reciente como locales ante San Luis, en el que tropezaron por la mínima diferencia (0-1).

¿Cómo llega Atlético de San Luis para este encuentro?

Del otro lado del campo, el panorama no es sencillo para el Atlético de San Luis. La escuadra potosina ha batallado para encontrar consistencia y cosecha apenas un triunfo en siete presentaciones (G1, E3, P3), situación que los mantiene hundidos en el puesto 16 de la tabla general.

Los potosinos llegan golpeados tras sucumbir 0-3 ante las Chivas de Guadalajara en su último encuentro, lo que los convirtió en uno de los dos equipos con más goles permitidos en el torneo (13 en contra). No obstante, el rayo de esperanza para los potosinos radica en su rendimiento como visitantes: su única victoria del Apertura 2026 la consiguieron precisamente fuera de casa al vencer 1-3 a Monterrey, rompiendo así una sequía de cuatro salidas sin ganar.

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