HORA EXACTA para ver el Santos vs Cruz Azul, partido de la jornada 8 de la Liga BBVA MX Femenil

La Comarca Lagunera abre sus puertas para un enfrentamiento clave entre dos escuadras que buscan meterse de lleno a la pelea por los puestos de liguilla: las Guerreras del Santos Laguna reciben a la Máquina Celeste de Cruz Azul. Partido de la octava jornada en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

La Hora Exacta y Dónde Ver Santos Laguna vs Cruz Azul

El balón comenzará a rodar a la HORA EXACTA de las 19:06 horas (Tiempo del Centro de México) de este lunes 21 de septiembre de 2026. El encuentro se disputará sobre el césped del Estadio Corona, ubicado dentro del complejo del Territorio Santos Modelo (TSM) en Torreón, Coahuila..

¿Cómo llegan Santos Laguna y Cruz Azul para este partido?

Ambos planteles saltan a la cancha motivados tras conseguir valiosas victorias en la fecha anterior. El conjunto lagunero suma 9 unidades y llega fortalecido de un triunfo en el que remontaron 3-2 al Atlético de San Luis como visitante, mostrando un carácter ofensivo respaldado por su delantera africana liderada por Vivian Ikerchukwu (Nigeria) y Sandra Nabweteme (Uganda).

Por su parte, Cruz Azul marcha con 12 puntos en la clasificación tras superar 3-2 a Pumas de la UNAM. Bajo el mando de Raúl "Potro" Gutiérrez, las celestes afrontan una semana exigente. La gran novedad en el entorno cruzazulino es la integración de la mediocampista española Alicia de la Cuerda, así como el empuje de la delantera nigeriana Uchenna Grace Kanu, quienes buscarán asegurar los tres puntos como visitantes.

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Ficha Técnica del Encuentro