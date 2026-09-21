Partidos de HOY lunes 21 de septiembre de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX Femenil

La actividad de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil continúa este lunes 21 de septiembre con una cartelera cuádruple de alto impacto. Este día abren sus puertas cuatro estadios del país para definir movimientos cruciales en la tabla general, destacando duelos de alta exigencia tanto en la zona de clasificación como en la lucha por repuntar en la competencia.

Atlante vs Querétaro | 15:45 horas

La acción arrancará a las 15:45 horas en las instalaciones del CAR Atlante (Campo 1), donde el Atlante recibirá a Querétaro. Las potras buscan hacer valer su localía frente a unas Gallos Blancos urgidas de sumar unidades en calidad de visitante para salir de los puestos de abajo de su grupo.. Las potras suman apenas 3 puntos para estar en el último puesto del Grupo A, mientras las queretanas tienen en su haber 6 unidades en el mismo sector

León vs FC Juárez | 17:00 horas

Más tarde, en el bajío, el Estadio de León será el escenario a las 17:00 horas para el choque entre la Fiera de León y FC Juárez. Ambos planteles llegan con la consigna de imponer condiciones en el mediocampo y consolidar su juego colectivo en un tramo clave de la fase regular.

La felinas tiene 12 puntos y las fronterizas suman 15 para estar ubicadas en la cuarta posición y con boleto a la liguilla en el Grupo A.

Toluca vs Tigres | 18:00 horas

El plato fuerte del día llegará a las 18:00 horas desde el Estadio Nemesio Díez, con el enfrentamiento entre Toluca y Tigres UANL. Las Diablas Rojas se medirán ante uno de los planteles más potentes del circuito rosa, en una prueba de fuego para la defensiva mexiquense ante la explosividad ofensiva de las Amazonas. El partido es para definir el segundo puesto del grupo, Las norteñas tienen en su cuenta 18 puntos, por su parte, las mexiquenses suman 16 unidades.

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Santos Laguna vs Cruz Azul | 19:06 horas

Para cerrar la jornada futbolera, el Estadio Corona de Torreón albergará a las 19:06 horas el duelo entre Santos Laguna y Cruz Azul. Las Guerreras buscarán cerrar con solidez la fecha ante una Máquina celeste que busca dar el golpe a domicilio. Santos Laguna se ubica en la séptima posición de su sector con 9 puntos, mientras las cementeras con sextas con 12 unidades, a tres de puestos de liguilla.

