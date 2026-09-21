La HORA EXACTA para ver el Toluca vs Tigres, partido de la jornada 8 de la Liga BBVA MX Femenil

Uno de los encuentros más esperados de esta jornada 8 del Torneo Apertura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil se jugará este día. Las Diablas Rojas del Toluca reciben a las Amazonas de Tigres UANL en un duelo con sabor a revancha y tintes de liguilla en la parte alta de la clasificación.

La Hora Exacta y Dónde Ver Toluca vs Tigres

El pitazo inicial de este vibrante compromiso está pactado a la HORA EXACTA de las 18:00 horas (Tiempo del Centro de México) de este lunes 21 de septiembre de 2026. La cancha del histórico Estadio Nemesio Díez albergará las acciones.

¿Cómo llegan Toluca y Tigres para este encuentro?

El ingrediente principal de este choque es el antecedente reciente entre ambas escuadras. En la fase final del torneo pasado, el conjunto mexiquense dio el golpe de autoridad al eliminar a la escuadra regiomontana en la ronda de cuartos de final, por lo que el plantel de las Amazonas saltará a la Bombonera con la misión de cobrar la afrenta y asegurar tres puntos clave.

Tigres llega como una de las mejores ofensivas de la competencia, acumulando 21 goles en el certamen con un ataque liderado por Maricarmen Fernández, Diana Ordóñez y Thembi Kgatlana. No obstante, el técnico felino tendrá que lidiar con la baja de Greta Espinoza por lesión en el esquema defensivo.

Por su parte, el cuadro escarlata se ha fortalecido en casa. Con la jerarquía de figuras francesas en sus filas como Amandine Henry, Faustine Robert y Eugenie Le Sommers, ademas del empuje de su afición, Toluca pretende sellar una actuación redonda que les permita escalar puestos de privilegio en la tabla.

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Ficha Técnica del Encuentro