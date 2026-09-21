ÚLTIMA HORA: Figura del América causa baja de la Selección Mexicana

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de México confirmó un ajuste de última hora en la convocatoria del conjunto azteca. El mediocampista del Club América, Alan Cervantes, causó baja del representativo dirigido por Rafael Márquez tras presentar una molestia muscular que le impedirá estar a punto para los compromisos internacionales en puerta.

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Ante este contratiempo, el cuerpo técnico determinó echar mano de una solución interna dentro de la propia lista. Su compañero de equipo en las Águilas, Isaías Violante, asumirá la responsabilidad. Cabe destacar que Violante ya formaba parte de la nómina original de la Selección Mexicana y tenía planificado integrarse directamente en la ciudad de Nueva Jersey; sin embargo, debido al ajuste de planes, el joven atacante se sumará a la concentración desde este lunes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México para trabajar al parejo del grupo.

¿Cuáles son los partidos de México en la Fecha FIFA?

Con este movimiento en la plantilla, la Selección de México afina los últimos detalles para encarar sus próximos encuentros amistosos de las Fechas FIFA de septiembre y octubre de 2026 en territorio estadounidense: