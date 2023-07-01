México vs Qatar: Horario y dónde ver | Copa Oro 2023

La Selección Mexicana se enfrenta a Qatar en la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023. Luego de haber vencido a Honduras y Haití, el equipo dirigido por Jaime Lozano busca cerrar de forma perfecta la primera etapa de la competencia de la Concacaf rumbo a la ronda de Cuartos de Final.

En caso de que la Selección Azteca logre terminar la Fase de Grupos en lo más alto, el combinado comandado por el ‘Jimmy’ se puede enfrentar al segundo lugar del Grupo C, sector en el que se encuentran Panamá, Martinica, El Salvador y Costa Rica.

Por otra parte, si México culmina la primera etapa del certamen en segundo lugar, el rival sería el equipo que termine en el primer puesto del Grupo D, el cual ocupan Canadá, Cuba, Guadalupe y Guatemala.

Jimmy Lozano habla del reto de dirigir a la Selección Mexicana

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México vs Qatar va a ser transmitido por TV Azteca

El encuentro correspondiente a la Fecha 3 entre la Selección Mexicana y Qatar, va a ser transmitido por las pantallas de TV Azteca Deportes, compromiso que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca.

Durante la Jornada 1 de la Copa Oro 2023, la Selección Azteca comandada por Jaime Lozano vio la victoria ante Honduras por marcador de 4-0. Posteriormente, ante Haití, el combinado nacional sumó tres puntos más al vencer al conjunto caribeño por 3-1.

Ahora, para el tercer encuentro de la Fase de Grupos del certamen de la Concacaf, México va a presentar algunos cambios en el once titular del 'Jimmy' para darle minutos a más jugadores que se encuentran convocados.

El juego de México vs Qatar lo puedes ver en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX, partido que se va a disputar en la cancha del Levi's Stadium.

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