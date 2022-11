Horario y dónde ver Bélgica y Canadá EN VIVO Partido Grupo F Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 llega a su cuarto día de actividad, donde se jugarán partidos de la fecha 1 del Grupo E y Grupo F. El primer partido del día es Marruecos contra Croacia a las 4 am (hora del Centro de México), el segundo partido es Alemania ante Japón a las 7 am, el tercer partido es España contra Costa Rica a las 10 am y el partido que cierra la actividad mundialista del día es Bélgica ante Canadá.

Así luce el grupo de Alemania y España | Protagonistas Extra

La Selección de Canadá regresa después de 36 años a disputar su segundo Mundial en su historia. Con el equipo comandado por Alphonso Davies, buscarán conseguir los primeros puntos de su historia pues solo han disputado tres juegos y consiguieron tres derrotas.

Por otra parte, la Selección de Bélgica disputará su decimocuarta participación en el Mundial de Qatar 2022, su mejor resultado fue en el Mundial pasado pues logró obtener el tercer puesto. En esta justa mundialista esperan llegar a la fase final y conseguir la Copa del Mundo.

¿Horario y dónde ver el primer partido?

Será la primera vez que se dé el enfrentamiento de Bélgica vs Canadá en la historia mundialista, el partido inicia a las 13 horas (Tiempo del Centro de México) y podrás seguir la cobertura totalmente en vivo por el sitio web de TV Azteca Deportes o por nuestro Twitter donde llevaremos el minuto a minuto del encuentro.

