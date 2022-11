Horario y dónde ver Portugal vs Uruguay en vivo Partido Grupo H Qatar 2022

Las selecciones de Portugal y Uruguay se enfrentan en partido correspondiente a la jornada dos de la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 que podrás ver en VIVO por Azteca 7 a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) con la conducción y análisis de los mejores del mundo mundial.

Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Portugal y una clasificación en vilo comprometen en la segunda jornada del Mundial a la selección uruguaya, este día frente a la prueba de fuego en Qatar 2022, pendiente de reconocerse a sí misma, expresarse con más ambición y proponerse de verdad, con hechos, a la altura de las expectativas, en el filo que se mueve entre el pase a octavos o el fiasco.

No hay futuro para Uruguay en el Mundial si antes no hay presente. Lo advirtió en la víspera del debut Diego Alonso, su seleccionador. El objetivo está fijado. Es lo máximo. El camino no está trazado. Ni mucho menos recorrido. El equipo celeste sólo puede permitirse mirar, hoy por hoy, a lo más inmediato, a su duelo contra Portugal, que tiene mucha menos presión, porque que se ha ganado el derecho al error al vencer en el estreno del jueves 3-2 a Ghana.

No lo hizo la selección uruguaya, que navegó en la nada durante más de 70 minutos ante Corea del Sur (0-0), rebajado a muy poco en el comienzo de su aventura en el torneo, porque jamás descifró cómo y dónde presionar, tan esencial para el equipo, con la consecuencia que tiene en la clasificación actual de su grupo, el H.

Horario del partido Portugal vs Uruguay

El encuentro entre Portugal vs Uruguay iniciará a las 1:00 P.M. tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en VIVO el partido Portugal vs Uruguay?

Portugal vs Uruguay en VIVO por Azteca 7 con la narración y análisis Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Jorge Valdano e Iker Casillas.