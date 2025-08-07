Hoy fracasa en Pumas, pero estos son los éxitos de Efraín Juárez como entrenador en otros equipos

Efraín Juárez y Pumas fracasaron en la Leagues Cup 2025 al ser eliminados en la Fase de Grupos tras caer 3-1 ante Inter Miami. Este es el segundo fracaso del entrenador al frente del club; no obstante, en su inicio en los banquillos tuvo gran éxito, pues consiguió 3 títulos con 2 equipos diferentes.

Juárez inició su carrera como entrenador en 2020, cuando fue auxiliar técnico de Ronny Deila, técnico que conoció en el Club Varelanga antes de colgar los botines. Ambos conquistaron el título de la MLS en el año 2021 con el New York City luego de vencer en penales 4-2 a Portland Timbers. Conoce el día que Efraín le metió un gol a Keylor Navas, hoy su portero titular en Pumas .

@coach.efrainjuarez Efraín Juárez conquistó 3 títulos con otros equipos: uno con New York City y 2 con Atlético Nacional

El técnico del conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) siguió puliéndose en el extranjero, pues también fue auxiliar en el Standard de Lieja y el Club Brujas, equipos que juegan en Bélgica. Después de ello le llegaría su primera gran oportunidad como técnico en Colombia.

El gran éxito de Efraín Juárez como entrenador

Efraín Juárez fue contratado por Atlético Nacional, uno de los más grandes clubes de Colombia; sin embargo, su llegada estuvo llena de antipatía, pues no era del agrado de la afición ni de ciertos directivos del equipo.

No obstante, el canterano de Pumas supo lidiar con ello y en tan solo 4 meses ganó la Copa y la Liga. Además, calificó al equipo a la Copa Libertadores; sin embargo, renunció a principios de 2025 por desacuerdos con la directiva.

Efraín tuvo ofertas de otros países para continuar dirigiendo, pero optó por llegar a Pumas, club que lo formó y debutó como jugador profesional, pero como entrenador del club acumula 2 fracasos: el primero de ellos al no clasificar al Play-in en el Clausura 2025 y ahora el no avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025.