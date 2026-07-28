Este es el futbolista de Chivas que saldría a Europa; no es la Hormiga ni Brian Gutiérrez

Desde hace tiempo se habla de interés europeo por varios de los futbolistas del Guadalajara. Explícitamente se indicó que gente como Armando González, Raúl Rangel y el propio Brian Gutiérrez ya tenían encima los ojos de diferentes clubes. Ahora, el propio padre del futbolista confirmó que Hugo Camberos también podría ser una de las próximas exportaciones de Chivas hacia el llamado viejo continente.

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¿Ya hay oferta formal en la mesa de Chivas para fichar a Hugo Camberos?

El talento del volante ofensivo del Guadalajara no pasa desapercibido, razón por la cual la afición le tiene en alta estima y por la que el chiverío le blindó con un contrato hasta el 2028. En ese sentido, el futbolista de 19 años está siendo pieza clave de las selecciones nacionales juveniles, que ahora están peleando por un lugar en el Mundial Sub-20 y para un boleto a los Juegos Olímpicos.

Desde hace semanas se han indicado sondeos por parte de diferentes clubes de Europa, donde se habla del balompié belga y también del de los Países Bajos. Su papá precisamente confirmó esos seguimientos, que son reales pero evitó revelar los nombres de los clubes. Por ello, también se sabe que no ha existido ninguna oferta por el muchacho que tiene ese ámbito explosivo y encarador que no es sencillo de encontrar.

Ahora, se indica que el precio del juvenil - según medios especializados en dichos rubros - ronda en los 3 millones de euros. En ese sentido, Guadalajara tendrá que estar atento para un negocio próximo, sabiendo que es claro el talento de su joya de cantera. El reto para Hugo será consolidarse este torneo en los planteamientos titulares de su estratega… que le ha tenido mucho tiempo fuera por los ya mencionados temas de selección mexicana.

¿Por qué Hugo Camberos saldría de Chivas antes que otros futbolistas?

Esa pregunta resulta interesante de contestar, pues aunque se ha hablado de las probables salidas de jugadores del primer equipo, no se ha concretado nada. En ese sentido, la situación que podría ayudar a Hugo Camberos es la falta de sitio en la plantilla titular. El juvenil no ha convencido a los técnicos para ser parte fundamental de sus esquemas, por lo que una venta no afectaría del todo el presente de las Chivas. Eso - por ejemplo - es algo que podría impedir las ventas de hombres como la Hormiga o el propio Brian.