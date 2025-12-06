CONFIRMADO: Partidos en el Estadio CDMX durante la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Ciudad de México volverá a ser protagonista del futbol internacional con la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo histórico que reunirá a 48 selecciones en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El legendario Estadio Ciudad de México (CDMX), será sede de tres partidos de la fase de grupos, incluyendo el esperado partido inaugural el 11 de junio de 2026 donde el conjunto de dirigido por Javier Aguirre se enfrentará a Sudáfrica repitiendo lo sucedido en el Mundial de 2010

Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita

El regreso del Mundial a la Ciudad de México

El Estadio CDMX se convertirá en el primer recinto en la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y ahora 2026). Con capacidad superior a los 80 mil espectadores, el coloso de Santa Úrsula recibirá a miles de aficionados de todo el planeta, consolidando su estatus como uno de los templos más emblemáticos del futbol mundial.

La Selección Mexicana abrirá el torneo en este escenario, en un duelo que marcará el inicio de una nueva era para el Mundial, ahora con un formato ampliado de 48 equipos y 104 partidos en total. El ambiente promete ser electrizante, con la capital mexicana vibrando al ritmo de la fiesta global.

¿En qué grupo se encuentra México?

La Selección Mexicana se encuentra en el Grupo A junto con los conjuntos de Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del playoffs de la UEFA D (Dinamarca, Chequia, Irlanda y Macedonia del Norte). México jugará el encuentro ante la selección asiática en el Estadio Guadalajara el miércoles 17 de junio a las 19:00 horas frente a Corea del Sur y los otros dos encuentros en la Ciudad de México.

Los tres partidos del Estadio de la Ciudad de México

Durante la fase de grupos, el Estadio CDMX albergará tres encuentros, dos del Grupo A y uno del Grupo K. Como ya se mencionó México en la capital mexicana jugará ante Sudáfrica y con el ganador del playoffs UEFA D, además del duelo entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia

Cada uno de estos duelos será una oportunidad para que la afición mexicana disfrute de futbol de primer nivel y para que la ciudad se convierta en escaparate mundial, mostrando su cultura, pasión y hospitalidad.

Calendario Fase de Grupos en el Estadio Ciudad de México

México vs Sudáfrica – Jueves 11 de junio, 13:00 h, Estadio CDMX

México vs Repechaje UEFA – Lunes 22 de junio, 20:00 h, Estadio CDMX

Uzbekistan vs Colombia – Martes 23 de junio, 19:00 h, Estadio CDMX

Otros encuentros más allá de la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México no solo será sede de tres partidos iniciales. También recibirá un encuentro de dieciseisavos de final y otro de octavos de final, lo que garantiza que la capital mexicana seguirá siendo protagonista en la etapa de eliminación directa. En total, serán cinco partidos mundialistas en la Ciudad de México, con la posibilidad de que México dispute hasta cuatro de ellos, dependiendo de su desempeño.

