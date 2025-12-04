La IA revela cuáles son los 5 regates más eficientes en el futbol

Los regates forman parte de la esencia del futbol, dado que no solo permiten superar a un rival en el uno contra uno, sino que también generan el delirio de todos los aficionados. En un deporte cada vez más físico y táctico, la capacidad de un jugador para desequilibrar con una acción individual se mantiene uno de los recursos más vistosos y valorados.

A lo largo de la historia, los futbolistas más talentosos popularizaron distintos tipos de fintas, desde movimientos simples hasta acciones más sofisticadas. Por eso, la inteligencia artificial confeccionó un listado con los cinco regates más efectivos.

Los cinco mejores regates según la IA

1. La bicicleta. Popularizada por Ronaldo Nazario y utilizada con frecuencia por Cristiano Ronaldo en su etapa como extremo, este es, según ChatGPT, "uno de los regates más intimidantes". Para ejecutarlo, el jugador debe mover las piernas alrededor del balón a gran velocidad para "sembrar duda en el defensa sobre la dirección de salida".

2. La finta de cuerpo. La IA lo define como el regate "más simple y, a la vez, uno de los más determinantes". Este movimiento, asociado muchas veces a Lionel Messi, se basa en "engañar con una inclinación del torso y salir hacia el otro lado sin tocar el balón".

3. Amague hacia adentro y salida hacia afuera. El recurso preferido de extremos como Arjen Robben o, más recientemente, Mohamed Salah. Consiste en insinuar el recorte hacia el interior para luego atacar por la banda. Aunque puede parecer previsible, funciona gracias a la velocidad de ejecución.

4. El sombrerito. Una acción vistosa que, cuando se realiza con precisión, "elimina rivales de forma limpia". Ronaldinho lo utilizó como pocos, al elevar la pelota por encima del defensor y recuperándola al otro lado. ChatGPT especifica que "no es un regate frecuente, pero su impacto es enorme cuando se elige el momento adecuado".

5. La ruleta. Asociada a Zinedine Zidane, permite girar sobre el propio eje mientras se protege la posesión. "Es ideal para escapar de la presión o cambiar de orientación sin perder control", asegura la IA. El movimiento aporta control y pausa por sobre la velocidad.

Los mejores regateadores del mundo en la actualidad

En la previa del Mundial de Clubes que se llevó a cabo a mediados de este año, la FIFA elaboró un listado con los mejores regateadores del planeta. Si bien no los colocó en ningún orden específico, los mencionados fueron:



Jérémy Doku

Désiré Doué

Estêvão

Jamie Bynoe-Gittens

Oussama Idrissi (futbolista de Pachuca)

Khvicha Kvaratskhelia

Franco Mastantuono

Matheus Sávio

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Jamal Musiala

Michael Olise

Savinho

Vinícius Júnior

Cabe destacar que esta lista solamente contemplaba a jugadores presentes en el Mundial de Clubes, lo que explica la ausencia de nombres como Lamine Yamal o Mo Salah.