Ibai Llanos y Lionel Messi en Twitch, la entrevista del año

Twitch, la aplicación y plataforma que utilizan los amantes de los videojuegos ha estallado y ha tenido un momento viral. El creador de contenido, Ibai Llanos, vuelve a ser tendencia junto a Lionel Messi, debido a la entrevista que le realizó después de que el futbolista firmara con el París Saint Germain.

La exclusiva entrevista ha llegado a más de trescientos veinte millones de espectadores que la han viralizado. En los breves minutos de conversación el contenido sorpresa es el giveaway en donde se van rifar dos playeras firmadas por el delantero argentino.

No era ni consciente de estar haciendo eso. Afrontar este tipo de situaciones sigue siendo muy complicado para mi. Me siento muy agradecido y feliz pero a la vez con mucha responsabilidad. Es una sensación extraña de estar como en una nube. https://t.co/dpYn97o0dx — Ibai (@IbaiLlanos) August 11, 2021

Lionel Messi, la tendencia e influencer del momento

Ibai Llanos, el español que anteriormente ya había tenido un momento viral con Lionel Messi, debido a que lo entrevistó en un cena intima y familiar. Ahora lo vuelve a hacer, pero a la salida del vestidor y de una forma más improvisada.

hoy si nos hemos dado la mano pic.twitter.com/rDCzimBuCx — Ibai (@IbaiLlanos) August 7, 2021

Llanos, estaba programado al igual que la mesa de prensa, entrevistar a Messi con tres breves preguntas en un set de televisión preparado para una emisión especial de corte internacional. Por lo que decidió adelantarse y obtener una exclusiva para su canal de YouTube en donde promete realizar un video extenso.

Espero que os haya gustado. Esto es una locura. Mañana tenéis el vídeo en YouTube en máxima calidad.



Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento. — Ibai (@IbaiLlanos) August 11, 2021

Ibai Llanos, tras hacerse viral en Twitch, la plataforma perteneciente a Amazon Inc, ha asegurado que: ”Ni soy periodista ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan”.

Sobre la 13:00 tenemos un streaming histórico.



Messi vendrá a Twitch por primera vez en la historia. Vamos a tener una charla con él.



Desde su nuevo estadio. Nos vemos en un rato. pic.twitter.com/rH5prmZOTH — Ibai (@IbaiLlanos) August 11, 2021

En la entrevista y a lo que respecta a las respuestas realizadas por Lionel Messi, ha sido muy claro: “Lo que quiero es entrenar y jugar. Así que lo estoy disfrutando y estoy ansioso por dar el paso”.

La llegada de Messi al París Saint Germain ha contagiado a todo el mundo, ya es tendencia en la industria de la moda por su icónica playera con el lema plasmado de, esto es París, su llegada a FIFA 22 y remata con el contenido exclusivo de Twitch e interactuando con las comunidades más jóvenes que no salen del Internet, las redes sociales y los videojuegos.

