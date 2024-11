¿Por qué suspendieron a Iga Swiatek?

Ahora se sabe la razón detrás de la ausencia de Iga Swiatek durante la estadía de la WTA en Asia, la tenista número dos del mundo fue suspendida de manera provisional entre el 22 de septiembre y el 4 de octubre después de dar positivo a la sustancia prohibida trimetazidina. El resultado se conoció tras una prueba realizada fuera de competencia en agosto, pero apenas se hizo pública.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis, que dio a conocer la determinación este jueves, aceptó la explicación de la jugadora y determinó que no hubo culpa, por lo que el castigo fue menor. Según su testimonio, la causa fue la contaminación de un medicamento de venta libre, la melatonina, que Swiatek ingirió para lidiar con asuntos relativos al jet lag y problemas de sueño. La trimetazidina mejora la circulación de la sangra al corazón.

Es importante mencionar que los resultados de la prueba, tomada el 12 de agosto, llegaron exactamente un mes después, por lo que la polaca jugó el Cincinnati Open y el US Open. En el último major del año se fue eliminada en los cuartos de final a manos de Jessica Pegula. No la volvimos a ver hasta las WTA Finals, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

Debido a que la determinación fue de un mes de suspensión, la polaca de 23 años cumplirá con los ocho días restantes, mientras no hay competencia, y quedará ‘libre’ el 4 de diciembre. Tampoco podrá hacerse acreedora al premio económico de $158,944 dólares que cobró por llegar hasta las semifinales en Cincinnati.

“Una vez determinado el origen de la TMZ (trimetazidina), quedó claro que se trataba de un caso muy poco habitual de producto contaminado, que en Polonia es un medicamento regulado. Sin embargo, el producto no tiene la misma denominación en todo el mundo, y el hecho de que un producto sea un medicamento regulado en un país no puede bastar por sí mismo para evitar cualquier nivel de culpa”, dijo Karen Moorhouse, la CEO del Agencia Internacional de Integridad del Tenis.

Iga Swiatek se pronuncia sobre caso de dopaje

Iga Swiatek publicó un video en sus redes sociales en donde explicó lo sucedido y dijo estar tranquila por saber que no hizo nada mal. “Quiero ser sincera con ustedes, aunque sé que no he hecho nada malo. Por respeto a mis fans y al público, comparto todos los detalles de este torneo, el más largo y duro de mi carrera. Mi mayor esperanza es que se queden conmigo”, dijo la número dos del mundo.

