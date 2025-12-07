La joya de un GIGANTE DE ARGENTINA que llegaría a la Liga MX

Ignacio Maestro Puch, delantero argentino de 22 años, se perfila para llegar al futbol mexicano para el Torneo Clausura 2026 para convertirse en refuerzo del conjunto del Puebla luego de una negociación que está llegando a buen puerto con Independiente. El atacante dejará Avellaneda apenas unos días después de haber regresado al club.

Maestro Puch volvió a Independiente antes de lo previsto debido al descenso del equipo de San Martín de San Juan a la Primera Nacional. Su cesión con el conjunto cuyano estaba pactada hasta fines de 2026, pero la caída de categoría obligó a interrumpir el vínculo y retornar al Rojo. Sin embargo, más allá de la idea inicial de evaluar su situación, el técnico Gustavo Quinteros no lo consideraba una prioridad dentro del plantel, lo que llevó a buscar alternativas para su futuro inmediato.

¿Cómo fue la negociación de Maestro Puch al Puebla?

En ese contexto apareció el equipo de la Franja, que negoció un préstamo sin cargo pero con doble opción de compra. La primera, fijada en 1.5 millones de dólares para junio de 2026, y la segunda en 2 millones para diciembre del mismo año. La propuesta económica del Puebla superó ampliamente a ofertas de otros clubes argentinos por Maestro Puch, inclinando la balanza hacia la Liga MX.

Para el delantero, esta oportunidad representaría un salto importante en su carrera. Con experiencia en San Martín y un breve paso por Independiente, ahora tendrá la posibilidad de mostrarse en un campeonato competitivo y con gran visibilidad internacional. Puebla, por su parte, apuesta por un jugador joven, con proyección y hambre de consolidarse.

La llegada de Maestro Puch también refleja la estrategia de Independiente, que busca darle salida a futbolistas que no son prioridad para el cuerpo técnico, pero que pueden generar ingresos futuros mediante opciones de compra.

