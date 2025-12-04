Ganó 4 títulos en Cruz Azul, su precio no para de bajar y hoy fue el peor jugador ante Tigres

Cruz Azul no terminó de convencer a sus aficionados luego de empatar 1-1 frente a Tigres de la UANL en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025. Este resultado deja a La Máquina eliminada de la Liga BBVA MX de momento, por lo que deberá buscar ganar en El Volcán si quiere seguir soñando con el título. Sin embargo, durante este primer juego, el equipo de Nicolás Larcamón necesitó más de un jugador que venía siendo clave en el mediocampo.

Ignacio Rivero fue el peor jugador de Cruz Azul en el empate ante Tigres

Ignacio Rivero, quien es capitán del equipo, tuvo la valoración más baja en SofaScore durante el juego frente a los Felinos . La plataforma de datos le brindó una puntuación de 6,1 sobre 10, siendo el jugador con rendimiento más bajo dentro del terreno de juego. Un nivel que no es habitual en el mediocampista uruguayo, pues acumuló una valoración de 7,0 o más en 3 de los 6 últimos partidos de la fase regular del Apertura 2025.

Crédito: @CruzAzul / X Ignacio Rivero fue el peor jugador de Cruz Azul ante Tigres, según SofaScore

Algunas de sus estadísticas más preocupantes fueron sus 7 tiros, donde solamente 1 de ellos fue a portería. Apenas logró dar 17 pases correctos de 19 que intentó, un dato que demuestra que el juego no pasó por sus pies. Tampoco completó regates y perdió la posesión del balón en 3 oportunidades. Finalmente, ganó 1 solo duelo de 5 y cometió 4 faltas recibiendo una tarjeta amarilla.

El precio de Ignacio Rivero no para de bajar en el mercado

Nacho Rivero se está acercando cada vez más al final de su carrera y esto se ve reflejado en el valor de su ficha. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el centrocampista de 33 años tiene un valor actual de 2 millones de euros, siendo el más bajo histórico desde que fichó por Cruz Azul en 2021.

Estos números son preocupantes, pues hace dos años, Rivero tenía un valor de mercado de 3,5 millones de euros. Esto representa el nivel que está teniendo el ex Xolos de Tijuana, quien poco a poco ha ido bajando su rendimiento dentro del terreno de juego. El factor edad también entra en juego, pues su valor de reventa es cada vez más bajo.

Los títulos que consiguió Ignacio Rivero en Cruz Azul

Desde su llegada a La Noria en 2021, el futbolista uruguayo consiguió ganar cuatro títulos con Cruz Azul. El primero de ellos fue el Clausura de ese mismo año, al igual que el Campeón de Campeones. En 2022 conseguiría obtener la Supercopa de la Liga y, en 2025, logró ser campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Seattle Sounders.