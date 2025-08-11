deportes
Ilia Topuria la Superestrella de la UFC pide al ganador del combate entre Saúl “Canelo” Álvarez vs Terence Crawford

La superestrella de la UFC, Ilia Topuria, admitió que le gustaría pelear contra el vencedor del combate entre Canelo Álvarez vs Crawford en una pelea profesional de boxeo

ILIA TOPURIA
Iván Alfie
Box Azteca
La Superestrella de la UFC, campeón en peso ligero y ex campeón pluma, Ilia Topuria, prendió las redes sociales luego de señalar que podría buscar una pelea en boxeo profesional ante dos de las figuras más grandes a nivel mundial en el pugilismo.

“Aunque tenga peleas en la UFC, siempre se puede pedir pasar al boxeo. Lo hicieron con Conor, ¿por qué no conmigo? Me encantaría ir al boxeo. Me encantaría enfrentarme al ganador de Canelo Álvarez y Terence Crawford. A Canelo, porque era mi ídolo. Siempre hay respeto para todos, pero tengo que intentarlo. ¿Por qué no? Siento que puedo hacerlo. Si quieren darme la oportunidad directamente, ¿por qué no?”, mencionó el español.

Saúl Canelo Álvarez vs Terence Crawford

A medida que la colaboración entre la UFC y el boxeo se intensifica, especialmente con la involucración de Dana White en la nueva división Zuffa Boxing de TKO, Topuria (17-0, 7 KOs, 8 sumisiones) tiene el deseo de comenzar su trayectoria como boxeador profesional, motivado por el ejemplo de Conor McGregor, quien se enfrentó a Floyd Mayweather Jr. en un evento memorable en 2017.

“Quiero descubrir algo nuevo. Si lo vamos a hacer, ahora es el mejor momento. Tal vez sea el primer (peleador de la UFC) en conseguir un título mundial en boxeo. Vamos, Turki Alalshikh. Me encantaría, sería una gran experiencia”, añadió el campeón de UFC.

Topuria fue proclamado campeón en la división de 145 libras y en la actualidad posee el título de 155, con planes de intentar obtener el cinturón de 170 libras en el futuro. Canelo, el campeón indiscutido del peso supermedio, se enfrentará a Crawford el 13 de septiembre en Las Vegas, con la colaboración de Netflix. Durante una rueda de prensa en junio, se le preguntó a Álvarez acerca de la posibilidad de combatir contra Topuria.

