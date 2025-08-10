deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
TENDENCIA
Nota

VIDEO: Piloto de NASCAR termina en el hospital tras aparatosa caída en su celebración

Lo que debía ser una jornada de gloria para Connor Zilisch, el joven piloto estadounidense de 19 años, terminó en una terrible escena que dejó a todos en shock.

Connor Zilisch
yahoo.com
Fernando Campos
TENDENCIA
Compartir

Lo que debía ser una jornada de gloria para Connor Zilisch terminó en una terrible escena que dejó a todos en shock. El joven piloto estadounidense de 19 años, líder de la NASCAR Xfinity Series, fue hospitalizado tras sufrir una aparatosa caída mientras celebraba su sexta victoria de la temporada en el circuito de Watkins Glen.

Zilisch, quien dominó 60 de las 82 vueltas en la Mission 200, intentó festejar al estilo tradicional: subirse al techo de su Chevrolet No. 88 de JR Motorsports para saludar a los aficionados. Sin embargo, su pie quedó atrapado en una cinta de seguridad al salir por la ventana del conductor, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de cabeza contra el asfalto.

El impacto fue tan fuerte que el piloto quedó inmóvil por varios segundos, generando alarma entre los presentes. El personal médico actuó de inmediato, colocándolo en una camilla y trasladándolo al centro de cuidados del circuito. Posteriormente, fue llevado a un hospital local para una evaluación más exhaustiva.

TE PUEDE INTERESAR:

Horas después, Zilisch tranquilizó a sus seguidores a través de sus redes sociales:

“Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Por suerte, las tomografías computarizadas de mi cabeza salieron bien; solo tengo una clavícula rota. Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y que no haya sido peor”.

Este accidente no es el primero que sufre Zilisch en la temporada. En abril, se lesionó la espalda en un choque en Talladega, lo que lo obligó a ausentarse de una fecha. A pesar de los contratiempos, su rendimiento ha sido sobresaliente, con 11 resultados consecutivos en el top 5 y seis victorias en lo que va del año.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
TENDENCIA
Apuesta en Caliente Sports
Thumbnail
TENDENCIA
Apuesta en Caliente Casinos
Thumbnail
TENDENCIA
Se pone en marcha centro acuático en Yucatán
Thumbnail
TENDENCIA
Amstel Ultra® rinde homenaje al Incomparable Rafa Nadal
Michelob.png
TENDENCIA
Mcenroe vs Mcenroe por Michelob Ultra
Captura de Pantalla 2020-11-25 a la(s) 16.50.54.png
TENDENCIA
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona: Lionel Messi
poster_bb48668ce86544148f69cdee5a5886f8.jpg
TENDENCIA
VIDEO: Pequeño y pachón niño, se entrena al máximo para algún día estar en EL EXATLÓN
maradona.jpg
TENDENCIA
VIDEO: El mural de Maradona que todos visitan en Nápoles
poster_6782e089896f4a4ea3e85c93d2a62e08.jpg
TENDENCIA
El último adiós a 'La Jefa' de las Barras Praderas
poster_e2441aa09aa94acf94cff31a5152a85c.jpeg
TENDENCIA
Surge la "Lady 3 pesos" y conmociona a México
×
×