VIDEO: Piloto de NASCAR termina en el hospital tras aparatosa caída en su celebración

Lo que debía ser una jornada de gloria para Connor Zilisch terminó en una terrible escena que dejó a todos en shock. El joven piloto estadounidense de 19 años, líder de la NASCAR Xfinity Series, fue hospitalizado tras sufrir una aparatosa caída mientras celebraba su sexta victoria de la temporada en el circuito de Watkins Glen.

Zilisch, quien dominó 60 de las 82 vueltas en la Mission 200, intentó festejar al estilo tradicional: subirse al techo de su Chevrolet No. 88 de JR Motorsports para saludar a los aficionados. Sin embargo, su pie quedó atrapado en una cinta de seguridad al salir por la ventana del conductor, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de cabeza contra el asfalto.

El impacto fue tan fuerte que el piloto quedó inmóvil por varios segundos, generando alarma entre los presentes. El personal médico actuó de inmediato, colocándolo en una camilla y trasladándolo al centro de cuidados del circuito. Posteriormente, fue llevado a un hospital local para una evaluación más exhaustiva.

“Connor Zilisch”:

Porque se rompió la clavícula tras su victoria en el @NASCAR_Xfinity.

pic.twitter.com/PAPerNaJ4I — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 10, 2025

Horas después, Zilisch tranquilizó a sus seguidores a través de sus redes sociales:

“Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Por suerte, las tomografías computarizadas de mi cabeza salieron bien; solo tengo una clavícula rota. Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y que no haya sido peor”.

Este accidente no es el primero que sufre Zilisch en la temporada. En abril, se lesionó la espalda en un choque en Talladega, lo que lo obligó a ausentarse de una fecha. A pesar de los contratiempos, su rendimiento ha sido sobresaliente, con 11 resultados consecutivos en el top 5 y seis victorias en lo que va del año.

