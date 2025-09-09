deportes
Campeón español reta a una pelea a Terence Crawford

El famoso campeón español en la UFC Ilia Topuria lanzó un reto al mundo del boxeo, al desafiar en redes a Terence Crawford. A continuación, los detalles

El campeón de la UFC Ilia Topuria sorprendió al mundo del combate al desafiar públicamente al boxeador Terence Crawford, asegurando que lo noquearía “al primer contacto” si se enfrentaran en un ring. La declaración, difundida en redes llegó acompañada de una provocación visual, una foto reciente de Topuria con Crawford y una pregunta dirigida a los aficionados sobre quién ganaría.

Topuria no es cualquier retador, ya que en 2025 se consolidó como figura dominante en la UFC tras ganar títulos en categorías distintas y escalar al primer puesto del ranking, lo que explica en parte su ambición de medir fuerzas fuera del octágono. El propio luchador ha comparado en varias ocasiones su posible paso al boxeo con movidas de alto perfil como la de Conor McGregor, buscando además de la gloria deportiva grandes bolsas económicas que ofrecen las súper peleas.

¿Qué opina la afición del boxeo y del MMA sobre el mensaje de Ilia Topuria?

La reacción fue inmediata y dividida. Parte de la afición tomaron la declaración de atrevida y poco realista, recordando el palmarés intachable de Crawford en el boxeo profesional; otros lo vieron como una jugada calculada de Topuria para generar ruido mediático y presionar por un cruce lucrativo, sobre todo en un contexto donde promotores y promesas de Arabia Saudita han abierto la puerta a enfrentamientos inusuales.

Desde el terreno boxístico, la respuesta práctica es sencilla: Crawford está concentrado en su propio calendario incluido un combate de altísimo perfil y la experiencia pugilística del estadounidense con más de cuarenta victorias y una larga trayectoria en cuatro categorías lo coloca como claro favorito sobre un peleador sin carrera profesional de boxeo. Aun así, la posibilidad de un crossover no puede descartarse por completo en la era actual, donde la mezcla entre boxeo y MMA ha producido combates millonarios que atraen a audiencias globales.

