Miguel “Alacrán” Berchelt ya tiene rival para regresar al ring en Octubre

El ex campeón mundial de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo regresa al cuadrilátero el próximo 11 de octubre en Reynosa, Tamaulipas

El regreso de Miguel Alacrán Berchelt al ring es un hecho, el ex campeón del mundo en las 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo peleará contra el venezolano Edixon Pérez en la división de los ligeros el próximo 11 de Octubre en Reynosa, Tamaulipas.

“Estoy seguro que vamos a poner a Reynosa, Tamaulipas, en el mapa, estoy muy feliz, contento de regresar y ansioso de volver a ser campeón. Tengo muchas ganas de demostrar lo que he trabajado, el ritmo ha sido muy duro, el entrenamiento, la preparación, pero estamos motivados”, señaló el boxeador mexicano.

¿Quién es Edixon Pérez rival de Miguel Berchelt?

El venezolano de 33 años tiene un récord de 30-13-1 con 24 KO’s en su carrera, su última pelea fue en Junio pasado cuando venció a Ricardo Acuña en Ciudad Caribia, Venezuela, sin embargo, suma 3 triunfos en sus últimos 9 combates.

Pérez tiene experiencia como visitante en países como Polonia, Brasil, Chile, Rusia y México, incluso peleando contra grandes prospectos aztecas como Alan David “Rey” Picasso, a quien enfrentó en 2021 perdiendo por nocaut en el sexto asalto.

Berchelt suma 3 victorias al hilo luego de su última derrota en 2022 frente a Jeremia Nakathila, su última pelea fue en noviembre del año pasado cuando venció al argentino Alex Hasan por decisión unánime en Mérida, Yucatán, ahora busca escalar en el ranking de la división de las 135 libras por otra oportunidad de título mundial.

