Imaginemos juntos

Una tarde de 1999, le preguntaron a Fernando Platas que iba a pasar si no ganaba una medalla en los Olímpicos de Sidney 2000. Aquellos serían los terceros Juegos para un clavadista de indiscutible clase mundial. Fernando respondió: “Ya sé lo que va a suceder si no gano una medalla, ya me ocurrió en Barcelona ´92 y en Atlanta ´96; regresaré a casa, estaré con mi familia, seré feliz y seguiré con mi vida; mejor pregúntame: ¿Qué va a pasar si gano esa presea? ¿Cómo va a cambiar mi vida si me subo a ese podio?

Tú ya sabes cómo terminó esta historia. Meses después, Fernando conquistó la medalla de plata en Sidney 2000. Apenas 30 centésimas de punto separaron a Fernando del oro que se colgó el súper campeón chino Ni Xiong.

Te puede interesar: El nuevo trabajo de Javier Cortés, exjugador de los Pumas

Programa completo: En Caliente con Hugo Sánchez | Capítulo 1

Imaginar. En 10 mil años de historia los seres humanos pasamos de vivir en las cuevas para explorar el espacio. Todo porque nuestra especie tiene el don de imaginar, sí, de imaginar cosas y traerlas a nuestra existencia.

Adrian Macias/Adrian Macias (L-R), Jordan Parra, Juan Esteban Arango of Colombia Silver Medal, Fernando Nav, Ricardo Pena of Mexico Gold Medal, Colby Lange, Grant Koontz of USA Medalla Bronze Medal during the Cycling Track - Mens Madison Final competition at the XIX Pan American Games Santiago de Chile 2023, at the Velodrome, on October 27, 2023.



(I-D), Jordan Parra, Juan Esteban Arango de Colombia Medalla de Plata, Fernando Nava and Ricardo Pena de Mexico Medalla de oro, Colby Lange y Grant Koontz de USA Medalla de Bronce durante la competencia Ciclismo en Pista - Final Madison Masculino de los XIX Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, en el Velodromo, el 27 de octubre de 2023.

Pero del otro lado de la imaginación está el miedo. Y el miedo es una fuerza poderosa. El miedo, decía Cus Damato, entrenador de Mike Tyson, uno de los mejores boxeadores de la historia, “es el obstaculo principal para el aprendizaje. Pero el miedo es como el fuego. Si aprendes a controlarlo, trabajara para ti”. Eso es lo que aprendió a hacer Fernando Platas, y lo que perfeccionan los grandes campeones del deporte. Son hombres y mujeres que sienten miedo como cualquier ser humano, pero que desarrollan mecanismos para controlarlo.

Fernando Platas ha sido el Jefe de Misión de México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y ha liderado la expedición más luminosa en la historia de esta cita continental. 52 medallas de oro y 140 en total, superan cualquier antecedente mexicano. México subió al podio en 35 de los 40 deportes. Nuestros atletas lograron 16 plazas olímpicas para París 2024. México encabezó el medallero por equipos en Taekwondo, Clavados, Pentatlón, Natación Artística, Pelota Vasca, Futbol, Golf, y Raquetbol. Ha sido un esfuerzo alentador de atletas, entrenadores y directivos específicos, en una época llena de disputas e incertidumbres en la cúpula.

Que este tercer lugar continental genere la estabilidad que los atletas mexicanos necesitan para viajar a Paris 2024. Dos clavadistas legendarios ya pusieron el ejemplo: MaryJosé Alcala, Presidenta del Comité Olímpico Mexicano y Fernando Platas, Jefe de Misión. Aprovechemos esta fabulosa inercia. El sendero ya está abierto. Trabajemos por un futuro brillante los próximos nueve meses. Imagínemos juntos cómo puede cambiar México si nos subimos al podio olímpico.

Te puede interesar: La participación de Sergio “Checo” Pérez estaría en riesgo en el Gran Premio de Las Vegas