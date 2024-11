Jannik Sinner, el jugador que más dinero ha ganado en un año

Jannik Sinner sigue sorprendiendo a todos en el circuito de la ATP. El tenista italiano se convirtió en el jugador que más dinero ha recibido en una misma temporada superando lo hecho por otras grandes leyendas.

El italiano se embolso este 2024 la suma de 21 millones de euros gracias a las múltiples victorias que consiguió en esta campaña.

“Mi objetivo ahora mismo es asimilar todo lo que he ganado esta temporada, no empecé con un objetivo específico de ganar un Grand Slam, ser número 1 ni nada de eso. El año que viene será lo mismo: todo lo que podamos ganar, lo ganaremos, y del resto aprenderemos. Creo que esta mentalidad nos ayudó a lo largo de toda esta temporada, tratando siempre de elevar el nivel en momentos específicos”, comentó el número 1 del mundo acerca de sus objetivos en 2025.

Sinner va por más

El italiano confía en que aún no ha alcanzado su máximo potencial en su carrera

“Cuando más te acerques al máximo nivel, más importantes son esos detalles, más marcan la diferencia. No estoy buscando ser el primero en nada, son solo estadísticas, lo que trato siempre es mejorar como jugador y entender qué puedo hacer mejor. Esta semana sentí siempre muy bien la pelota”, afirmó Sinner.

El 2025 será para revalidar los títulos

Finalmente, se refirió a lo mucho que tendrá por defender el siguiente año.

“En nuestra vida siempre habrá muchas primeras veces, no importa si ocurre en un Grand Slam o en otro lugar, lo único que tienes que hacer es ser tú mismo y entender qué cosas funcionan y cuáles no. Esto será un problema en Melbourne, no sé cómo voy a reaccionar o cómo voy a jugar. Lo que tengo seguro es que lo voy a preparar de la mejor manera posible, igual que hacemos en todos los torneos. Siempre digo que el tenis es impredecible, nunca sabes lo que puede pasar”, sentenció Jannick.

