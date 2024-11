El Último Baile: Rafael Nadal habla sobre sus despedida en la Copa Davis

Rafael Nadal, la leyenda del tenis español, ha dejado claro que su enfoque principal en la Final de la Copa Davis es ayudar a España a conquistar el título, y no en su inminente retiro. A pesar de que esta será su última competición por equipos, el manacorí asegura que está centrado al 100% en el juego y en apoyar a sus compañeros.

Jaime Munguía describe a su rival Bruno Surace

“No estoy aquí para retirarme. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar”, afirmó Nadal en una conferencia de prensa. “Las emociones llegarán al final, pero ahora estoy concentrado en lo que tengo que hacer”.

Te puede interesar: ¡Jannik Sinner es el nuevo MAESTRO del tenis!

A pesar de las lesiones que han marcado sus últimos años, Nadal ha decidido despedirse del tenis profesional en su país, rodeado de su gente y con la oportunidad de jugar junto a la nueva generación de tenistas españoles.

Una despedida a lo grande para Rafael Nadal

La posibilidad de ver a Rafael Nadal y Carlos Alcaraz juntos en la pista ha generado una gran expectación entre los aficionados. Ambos tenistas ya compartieron cancha en los Juegos Olímpicos de París 2024, y su alianza podría ser clave para que España levante el trofeo de la Copa Davis.

“Es fantástico para el equipo que tengamos la oportunidad de acompañar a Nadal en este torneo”, aseguró Alcaraz.

Por su parte, Nadal se mostró agradecido por el apoyo recibido y aseguró que está disfrutando al máximo de estos últimos momentos como tenista profesional. “Tengo la oportunidad de retirarme en mi país. Me gusta vivir aquí en España y es algo que me hace muy feliz”, afirmó el español.

Un futuro incierto, pero con la cabeza puesta en el presente

Nadal ha reconocido que su futuro es incierto, pero ha dejado claro que no piensa en el retiro mientras esté dentro de la pista. “El deporte no son matemáticas y no se puede predecir lo que va a pasar. Voy a disfrutar al máximo tanto en la cancha como si tengo que estar en el banquillo”, afirmó.

Te puede interesar: Buscan a agresor de Javier Aguirre… ¡por tentativa de homicidio!

La Final de la Copa Davis será una oportunidad única para despedirse de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Nadal ha dejado una huella imborrable en el tenis mundial y su legado perdurará por siempre.