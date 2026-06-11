¡INCREÍBLE! Cristiano Ronaldo comete error garrafal a días del Mundial 2026 (VÍDEO)

Cristiano Ronaldo no la está pasando nada bien en vísperas del debut de la Selección de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El máximo romperredes del Real Madrid no ha podido encontrar las redes en los dos últimos partidos amistosos de su selección y deja varias dudas de cara al torneo internacional. A pesar de que el astro del Al-Nassr no vive su mejor momento, los pupilos de Roberto Martínez han sacado las victorias por el mismo marcador (2-1) frente a Chile y Nigeria.

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Corría el minuto 51 del compromiso de preparación cuando Nuno Mendes recibió un esférico al espacio en la banda izquierda, alzó la cara y metió un servicio que le llegó de manera muy cómoda a Cristiano Ronaldo. El canterano del Sporting de Lisboa le pegó de primera con la pierna izquierda y su disparo se fue muy alejado de la portería nigeriana. Afortunadamente para su causa, Francisco Conceicao anotó el segundo gol de Portugal al minuto 75 y le dio el triunfo al conjunto europeo.

They did everything, put it right on a plate for Cristiano, and he still blasts it into the stands. 😭 pic.twitter.com/gFnMeL2RGE — MC (@CrewsMat10) June 10, 2026

¿Debut sencillo?

La Selección Nacional de Portugal se encuentra en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a dos selecciones debutantes; República Democrática del Congo y Uzbekistán, además de Colombia. Justamente el primer partido en la justa mundialista de los europeos será ante los africanos el miércoles 17 de junio a las 11:00 am.

Para la segunda fecha, los pupilos de Roberto Martínez medirán fuerzas con Uzbekistán el martes 23 de junio a las 11 am y posiblemente definirán al primer lugar del grupo en la última fecha con el combinado sudamericano el 27 de junio a las 5:30 pm.