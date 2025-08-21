INCREÍBLE: esto dijeron adentro de Chivas de los resultados que ha dado Gabriel Milito

En Chivas los resultados no están favoreciendo a nadie. Entrenador, directiva, jugadores y hasta la afición saben que no es el lugar que se merece el Rebaño. Todo se puede complicar con el calendario que se les avecina. En el interior de Verde Valle entienden que no es culpa del DT Gabriel Milito y que todos tienen la responsabilidad de sacar al equipo del mal momento que vive. Luis Romo, uno de los referentes del Guadalajara, atendió a los medios de comunicación y dio su postura sobre la actualidad.

Exjugadores, periodistas, afición y muchos especialistas en futbol aseguran que es momento de darle continuidad a Gabriel Milito. La actual plantilla se siente respaldada con el entrenador y así lo hizo saber Luis Romo, quien entiende que el argentino llegó al Rebaño para ayudar y todos los días intenta que los jugadores tengan clara su idea de juego.

MEXSPORT

“La responsabilidad es compartida, con un porcentaje de los jugadores y cuerpo técnico. Creo que Gabi (Milito) nos da todas las herramientas y confianza dentro del campo para dar lo mejor. Nos da la responsabilidad de equivocarnos y tener el respaldo. Nuestros errores son señalados y está bien, así debe ser. Con Gabi (Milito) está la confianza plena y nos da las herramientas, afinar detalles. Tener más malicia dentro del campo y no nos hagan goles fáciles y ser más contundente”, sentenció el jugador rojiblanco.

También te puede interesar:



Chivas y un lugar en la tabla general al que no pertenece

Las Chivas del Guadalajara pasan por un muy mal momento. Ocupan el lugar 16, solamente han ganado tres puntos de 15 posibles en 5 jornadas. Han perdido tres encuentros en lo que va del apertura 2025 de la Liga BBVA MX. La historia del Rebaño no refleja sus actuales números, pero desde hace varios años los resultados no son los mejores.

En las tablas de mejores ofensivas y defensivas tampoco la están pasando bien. Han recibido siete goles en lo que va del campeoanto y solamente han podido anotar cinco dianas. Su hombre gol es Armando González “La Hormiga”, pero sólo se ha hecho presente en dos ocasiones. Javier Hernández ya se recuperó de la lesión, pero no es considerado y Alan Pulido sigue sin el nivel que lo convirtió en campeón de goleo, ayudó a Chivas a ganar su último título y lo envió al extranjero.

Las Chivas chocan el fin de semana ante los Xolos de Tijuana. Posterior al partido de la J6 se viene un calendario complicado, ya que enfrenta al Cruz Azul, al América, a los Tigres y al Toluca. De no poder sumar puntos en sus siguientes partidos estarían prácticamente eliminados de la Liga BBVA MX.