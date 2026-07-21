¡INCREÍBLE! Pumas perdona una clarísima y deja escapar el gol ante Toluca
Pumas tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador, pero la definición no fue la esperada. Una de las acciones más increíbles del partido dejó a todos los aficionados sin creer lo que acababan de ver.
¡No lo podían creer ni los propios jugadores! Pumas generó una de las ocasiones más claras del partido ante Toluca, pero el balón no terminó en el fondo de las redes. La acción provocó la reacción inmediata de la afición y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.