¡INCREÍBLE! Pumas perdona una clarísima y deja escapar el gol ante Toluca

¡No lo podían creer ni los propios jugadores! Pumas generó una de las ocasiones más claras del partido ante Toluca, pero el balón no terminó en el fondo de las redes. La acción provocó la reacción inmediata de la afición y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.