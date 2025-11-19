Increíble lo que Leo Suárez confesó sobre su paso con André Jardine en América: “Bueno, malo”

Leo Suárez fue un futbolista que jugó para el América y ganó el primero de los 3 títulos del tricampeonato de la Liga BBVA MX. Pero fue al inicio del Clausura 2024 que decidió marcharse del club ante la falta de protagonismo en la platilla tras la llegada de André Jardine, por lo que se fue por la puerta de atrás hacia el odiado rival: Pumas .

La salida del argentino generó un sinfín de preguntas, pues era pieza clave en el equipo, además de que sus compañeros mencionaron que ni siquiera se despidió de ellos, versión que él mismo desmintió . Entre dimes y diretes, casi 2 años después de lo ocurrido, el jugador de 29 años confesó como fueron sus días bajo el mando de Jardine.

@leosuarez96 Leo Suárez no la pasó bien en Pumas

“Con todos aprendí mucho, bueno, malo. En México, de los que más aprendí fue André Jardine. Impresionante, bueno, no hace falta que lo diga, todo lo que ganó” mencionó el extremo derecho para Bolavip cuando se le preguntó sobre de los técnicos que marcaron su carrera en la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



Suárez no quiso continuar con el conjunto de Coapa, ya que quería ser titular indiscutible, por lo que a principios de 2024 se fue a Pumas, club en el que estuvo un año y medio, pues el destino lo guio por otro camino.

https://x.com/PumasMX/status/1753187184117498004?s=20

El presente de Leo Suárez, lejos de las polémicas del América y Pumas

El argentino jugó en total 5 temporadas con América, en las que disputó un total de 87 partidos, 53 de ellos como titular, y marcó 12 goles. Mientras que con Pumas fueron 31 encuentros, de los cuales saltó a la cancha desde el inicio en 21 y solo logró marcar 5 tantos, según BeSoccer, ya que una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda lo dejó fuera durante varios meses.

Leo se marchó en este verano al Club Estudiantes de La Plata en calidad de préstamo, aunque con opción de compra, pero todavía no se determina su situación. El argentino regresó a su país después de que en Pumas no entrara en planes y fuera relegado a la Sub-21.