La Selección Nacional de México golea 5-0 y 7-1 en el torneo más importante

Así como la Selección Mexicana se mete a los octavos de final de la Copa Mundial sub-17 femenil, el combinado varonil de México Sub-15 también vive una destacada participación internacional. En Azerbaiyán 2026, el equipo mexicano consiguió dos goleadas en una misma jornada y sumó puntos importantes en la fase inicial del certamen organizado por la FIFA.

Mientras que la Selección Nacional Mayor tuvo una mala noticia en su última Fecha FIFA, las categorías juveniles buscan destacar en sus respectivos compromisos. El conjunto Sub-15, dirigido por Marvin Cabrera, venció 5-0 a Dominica y 7-1 a Siria para colocarse en el segundo lugar del Grupo H, con 9 puntos.

|Foto: X @miseleccionsubs

¿Qué partidos ganó México por goliza en el Mundial Sub-15?

México comenzó la jornada con una victoria de 5-0 frente a Dominica. Zamir Loyo y Armando Soriano marcaron dos goles cada uno, mientras que Marcelo Villarreal completó el marcador con una anotación más.

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En su segundo partido, la Selección Nacional Sub-15 goleó 7-1 a Siria. Xavier Soria, Jayden González y Aaron Muñoz aportaron un tanto cada uno, mientras que Marcelo Villarreal y Zamir Loyo firmaron sendos dobletes. Siria descontó por medio de Radwa Alhosrya.

#Sub15 | La Selección Nacional Sub-15 obtiene dos triunfos más en la Copa Mundial y Festival Azerbaiyán 2026. https://t.co/iOSMS3VuzY — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 25, 2026

Estos resultados se sumaron al triunfo mexicano por 3-1 ante Hungría en su debut. Con 9 unidades, el equipo se ubicó segundo en el Grupo H, empatado en puntos con Malasia. Sus siguientes compromisos de la fase inicial serán frente a Etiopía y Malasia, este lunes.

¿Cómo es el formato de México en el primer Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en Azerbaiyán 2026?

La Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA se disputa del 24 al 30 de octubre de 2026 en Azerbaiyán. El torneo tiene un formato experimental que reúne a 189 selecciones y permite que todas las federaciones miembro tengan la oportunidad de competir, sin una fase de clasificación previa.

Los partidos se juegan en modalidad de futbol 8, con dos tiempos de 20 minutos y planteles de hasta 14 futbolistas nacidos en 2011 o 2012. La fase inicial se desarrolla durante tres días consecutivos, con la posibilidad de disputar dos encuentros en una misma jornada.

Una de las principales diferencias es que ningún equipo queda eliminado tras esa primera etapa. Los resultados sirven para distribuir a las selecciones en 6 categorías, que disputarán una nueva ronda hasta definir a sus respectivos campeones. El ganador de la categoría más alta será reconocido como campeón mundial Sub-15.

La FIFA contempla continuar con el proyecto en los próximos años: una edición femenina está prevista para 2027 y, desde 2028, la intención es organizar ambos torneos anualmente. México busca la máxima categoría y quiere ser campeón.

