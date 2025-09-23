Inédito: este campeón del mundo dijo que México es favorito a ganar el Mundial 2026

David Villa es el campeón del mundo que ve a México como favorito para ganar el Mundial 2026, pese a que la justa ahora tendrá a más selecciones que en ediciones pasadas. El exdelantero del Barcelona que le va a las Chivas en la Liga BBVA MX , puso como ejemplo a España, la cual nunca había ganado el máximo torneo de futbol hasta Sudáfrica 2010.

“México siempre ha demostrado en todos los mundiales, ese talento, esa garra y esa pasión que tiene toda la gente [del país] para conseguirlo. Quién sabe si puede ser este el primero. Hace unos años hablábamos lo mismo de una selección como España y mira todo lo que vino en muy poco tiempo”, declaró el exfutbolista, quien colgó los botines en 2019 en el balompié japonés .

David Villa, campeón del mundo con España, ve favorito a México en el Mundia 2026

El ”Guaje” reconoció que México siempre es favorito en todos los mundiales en los que ha participado, ya que a lo largo del tiempo ha tenido grandes jugadores, así como por historia, pues es una de las selecciones en el mundo que más veces ha participado en el torneo más grande de futbol.

De quedarse a la orilla a ser Campeona del Mundo

España ha participado en 16 ocasiones en mundiales, la primera de ellas fue en 1934, cuando fue eliminada en los Cuartos de Final. Esta fase siempre fue el talón de Aquiles de La Furia, pues nunca antes había avanzado a una semifinal, hasta Sudáfrica 2010.

La Roja, 2 años antes del Mundial de Sudáfrica 2010, ganó la Eurocopa, con una gran plantilla en la que se encontraba David Villa. España levantó su primer título en esa edición al vencer por la mínima a Países Bajos, convirtiéndose así en la octava selección en ganar una Copa del Mundo.

España ha sido la última selección nueva en ganar un mundial, pues en las 3 ediciones siguientes se coronaron países que ya habían tocado la gloria: Alemania (4), Francia (2) y Argentina (2), por lo que será hasta 2026 cuando se dé a conocer si una nueva nación toca la gloria o el título se queda con los mismos de siempre.