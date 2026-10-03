Inglaterra golea a Croacia 7-0 en la UEFA Nations League

El partido correspondiente a la jornada 3 de la UEFA Nations League entre las selecciones de Inglaterra y Croacia, disputado, hoy 3 de octubre de 2026 en el Stadion Rujevica de la ciudad de Rijeka, concluyó con un marcador final de 7 goles a 0 a favor del conjunto visitante.

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Goles en el primer tiempo del encuentro

La primera mitad del partido registró cuatro anotaciones por parte de la escuadra inglesa. El marcador se inauguró en el minuto 7 mediante un gol de Harry Kane. Posteriormente, en el minuto 20, Jude Bellingham anotó el segundo tanto. Antes del descanso, la ofensiva inglesa sumó dos goles adicionales: Anthony Gordon marcó en el minuto 38, y Bukayo Saka hizo lo propio en el minuto 44, estableciendo un marcador parcial de 4 a 0 al término de los primeros cuarenta y cinco minutos.

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Durante la parte complementaria, se concretaron tres anotaciones más para el cuadro inglés. Harry Kane registró su segundo gol del encuentro al minuto 52. Quince minutos después, en el 67, Bukayo Saka también completó un doblete. Finalmente, Morgan Rogers anotó el séptimo y último gol en el minuto 86 para cerrar el partido.

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En el balance estadístico, la selección de Inglaterra mantuvo un 58 por ciento de posesión del balón a lo largo del tiempo reglamentario. Asimismo, el equipo contabilizó un total de nueve tiros con dirección a la portería.

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