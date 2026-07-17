Este mismo año se pondría la primera piedra del estadio de Cruz Azul; ¿dónde se construirá?

El cuadro celeste es uno de los equipos más importantes del país y por eso su afición está exigiendo que el estadio llegue pronto. Aunque es sabido que no es tan sencillo como pareciera, los altos mandos de Cruz Azul ya tendrían en mente iniciar la edificación de su casa este mismo año. Según algunas fuentes, querrían acelerar todo para que en 2029 quede inaugurado el hogar definitivo de La Máquina.

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¿Cuándo iniciará la construcción del estadio de Cruz Azul?

Tras el desacuerdo e incumplimiento de contrato que habrían realizado los dueños del Estadio Azteca, Cruz Azul terminó varado a días de enfrentar la Fecha 2 del Apertura 2026. Ante eso, probablemente enfrenten jornadas seguidas en Querétaro, para darle oportunidad al campo de Ciudad de los Deportes de recuperarse de la mejor manera, mientras también se le hacen ajustes al inmueble en lo general.

En ese sentido, hay reportes asegurando que la gente importante en la Cooperativa acelera procesos para conseguir los permisos que sean necesarios. En ese sentido, quieren que este mismo año se ponga la primera piedra y apelarían a la heroica para levantar el inmueble en solamente 3 años. Quieren inaugurarlo el 2029 y así dejar en el pasado todo conflicto para instalarse en algún inmueble del país.

Sin embargo, el tema del sitio es algo que no se resuelve del todo. Aunque ninguna fuente oficial ha asegurado algo, se dice que el inmueble se construirá en la zona norte de la ciudad. Pero también se debe destacar que los sitios donde algunos medios indican el sitio de edificación… ya había sido anteriormente negado por las mismas autoridades gubernamentales de la capital.

¿Cuándo debutará Cruz Azul en el Ciudad de los Deportes?

Ante las condiciones de abandono en las que comenzaba a verse el Ciudad de los Deportes, se indica que la directiva no quiere correr y volverían allí hasta la Jornada 5 del Apertura 2026. Es decir, las jornadas 2 y 3 contra Puebla y Atlante se jugarían en Querétaro. Cruz Azul aprovechará que se atraviesa la Leagues Cup para trabajar y dejar la cancha - y el estadio en general - de la mejor manera para el sábado 22 de agosto cuando enfrenten al Atlas. Además se reporta que ya lograron un contrato de arrendamiento de aquí al 2029 con el recinto de la colonia Nochebuena.