Insólito pronóstico de los especialistas para Armando González: esto pasaría con su carrera

Mientras que hay fans de un equipo europeo que sueñan con tener a Armando González en sus filas , en las últimas horas se dio a conocer que un reconocido sitio de estadísticas realizó un insólito pronóstico sobre el futuro de la carrera de La Hormiga, qué pasaría de ahora en más y los altibajos que podría tener. Eso sí, creen que en un año sería de los mejores de la Liga BBVA MX.

El delantero de Chivas de Guadalajara –equipo que tendría un refuerzo de 64 millones– ha sumado sus primeros minutos en la Selección Nacional de México y ahora una popular página de análisis de rendimiento dijo que la Hormiga González bajaría un poco su nivel en el Clausura 2026 pero que sería de los mejores delanteros del país en el Apertura 2026.

Luis Fernando Toris/Mexsport Armando Gonzalez de las Chivas de Guadalajara.

“Armando González podría ser uno de los mejores centrodelanteros de Liga MX en no menos de un año, según nuestro pronóstico”, explicó el sitio especializado en estadísticas, Statiskicks. En ese sentido, aseguraron que La Hormiga hoy está en una calificación de 6.71 en el Apertura 2025, mientras que podría bajar a 6.66 en el Cl. 2026 y subir a 7.10 en el Ap. 2026.

El sitio en cuestión explica que este rating contempla a aquellos jugadores con más de 600 minutos a lo largo de los 3 torneos analizados con una escala mínima de 5.00 y máxima de 7.50, evaluando el impacto positivo o negativo de todas las acciones con balón de cada jugador.

Armando González podría ser uno de los mejores centrodelanteros de Liga MX en no menos de un año, según nuestro pronóstico.



Aunque es complicado ver a un jugador prosperar a lo largo de varios torneos cortos pero, ¿podrá Armando cumplir con las expectativas y no ser un "one… pic.twitter.com/KpCTlcxDgz — Statiskicks (@statiskicks) November 18, 2025

¿Por qué Armando González podría bajar su nivel en el Clausura 2026?

Entre las razones que dieron para argumentar que bajará un poco su nivel en el próximo semestre es que “es complicado ver a un jugador prosperar a lo largo de varios torneos cortos”. Además, también hablaron sobre aquellos jugadores que generan muchas expectativas y luego se transforman en un “one season wonder” (rendimiento excepcional en una sola temporada).

No es la primera vez que ese sitio especializado en estadística habla sobre el nivel de Armando González. De hecho, tras el partido entre el Guadalajara y los Rayados de Monterrey, publicaron que con el gol que marcó, la Hormiga se convirtió en el mexicano Sub-23 con más goles (12) en un torneo corto desde 1996. “Historia pura”, escribieron.

