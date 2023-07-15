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México vs Panamá: Inteligencia Artificial predice ganador de la Copa Oro

Este domingo 16 de julio, se jugará la final de la Copa Oro México vs Panamá, y la Inteligencia Artificial ya hizo su predicción sobre el ganador

Selección Mexicana

Escrito por: Azteca Deportes

La final de la Copa Oro entre México y Panamá, se disputará el próximo domingo 16 de julio. Desde el SoFi Stadium, mexicanos y canaleros pelearán por el título del torneo continental, y la Inteligencia Artificial ya predijo el resultado final.

De la mano de Jaime Lozano, la Selección Mexicana se metió a la final de la Copa Oro, tras superar a Jamaica. Por su parte, el conjunto panameño derrotó en penales a Estados Unidos, terminando con la etiqueta de favorito del equipo norteamericano

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México vs Panamá resultado, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial tiene claro que la Selección Mexicana es favorita para llevarse el título de la Copa Oro y hace énfasis en que han mejorado en los últimos encuentros. Sin embargo, también tiene claro que Panamá no será un rival fácil de vencer, por lo que será un encuentro cerrado y emocionante.

De igual manera, el historial favorece a la Selección Mexicana para llevarse la final de la Copa Oro, pero no debe dejar de lado lo que ha hecho Panamá en lo que va del torneo. Cabe recordar que los canaleros golearon a Qatar en los Cuartos de Final y en las semifinales, echaron a uno de los favoritos.

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Es por eso que la Inteligencia Artificial pone a México como ganador pero no por una amplia diferencia y mucho menos, con facilidad. Los posibles marcador que dio son un 2-1 y un 2-0. Es decir, en el mejor de los casos se llevarían el trofeo por una diferencia de dos goles.

Habrá que esperar lo que suceda en el partido que se disputará en el SoFi Stadium, pero los dirigidos por Jaime Lozano estarán buscando recuperar un título que perdieron en la última edición que disputaron, cuando cayeron ante Estados Unidos.

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