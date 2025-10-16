Inter Miami y el plan perfecto para convencer a Gilberto Mora de dejar Xolos y Europa para jugar en la MLS

Gilberto Mora se ha convertido en la sensación tanto en la Liga BBVA MX como en el extranjero. Varios equipos importantes en el mundo lo han volteado a ver. Real Madrid y Barcelona serían una opción. Hace unos días se sumó el Manchester United y el Arsenal. Para sorpresa de todos, el Inter Miami también estaría interesado en el jugador de Xolos y ya tendría el plan perfecto.

Después de la derrota de México en el Mundial Sub-20, los futbolistas ya regresaron a sus diferentes equipos. Gilberto Mora reportó con los Xolos de Tijuana y ahora tanto él como su representante están escuchando varias ofertas. Además del dinero, el Inter Miami lo quiere convencer asegurando que jugará al lado de Leo Messi, así lo reportaron Mundo Deportivo y Sport.

El Inter Miami quiere talento joven en sus filas y quién mejor que Gilberto Mora, quien es el futbolista más rentable en la actualidad de la Liga BBVA MX y que es pretendido por grandes equipos del Viejo Continente. Se dice que los de Florida estarían preparando una jugosa oferta para enviarle a los de Tijuana y a Mora asegurarle que irá a Europa cuando cumpla la mayoría de edad.

Gilberto Mora, un talento notable en las canchas

Gilberto Mora sigue rompiendo cualquier paradigma en el futbol mexicano y en el internacional. Apareció en la lista de los 60 mejores talentos jóvenes del mundo. The Guardian realizó su listado como lo hace cada año e incluyó al futbolista de los Xolos de Tijuana. También, pese a no estar convocado con la Selección Mayor (por el Mundial Sub-20), Javier Aguirre lo llenó de elogios.

“(Gilberto) Mora destaca por su inteligente forma de jugar: es capaz de encontrar espacios y tiempos entre la avalancha y la embestida en la liga mexicana con pases precisos con ambos pies. También tiene un instinto goleador innato”, escribió The Guardian en su descripción.