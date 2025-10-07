¿El nuevo Ministro de Defensa? Así compararon a Isaac del Toro con Checo Pérez

¡El mexicano lo volvió a hacer! En lo que es una de las competiciones más reñidas del año, el ciclista Isaac del Toro quedó entre los diez mejores dentro de la emblemática Tre Valli Varesine. Ahora bien, ¿por qué han comenzado a compararlo con Sergio, Checo Pérez, piloto que volverá a la F1 en 2026?

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

En el pasado, a Checo Pérez se le conoció popularmente como el “Ministro de Defensa”, un mote que algunos usuarios han utilizado para referirse a Isaac del Toro, sobre todo, por el excelente trabajo en equipo que hizo en esta Tre Valli Varesine. Si quieres conocer más al respecto, quédate con nosotros.

¿Por qué a Isaac del Toro le dicen Ministro de Defensa como a Checo Pérez?

Más allá de buscar el primer lugar en esta emblemática carrera, el papel principal de Isaac del Toro en el Tre Valli Varesine era de apoyar al líder de su equipo UAE Team Emirates, Tadej Podacar, para que este se quedara con el primer puesto, hecho que al final de cuentas logró gracias, en parte, a la defensa que el mexicano hizo en una parte del recorrido.

#Zona3Ciclismo | El 'Torito' demuestra su clase en la Tre Valli Varesine. 🇮🇹🐂



Isaac del Toro sigue dando cátedra en Europa. El ciclista mexicano firmó un día tremendo en la Tre Valli Varesine 2025, cerrando en una excelente octava posición. 🚴‍♂️🇲🇽



Del Toro lució con buenos… pic.twitter.com/9UTPlaLJKC — Zona3Deportes (@Zona3Deportes) October 7, 2025

Y es que Isaac del Toro soportó la embestida de los ciclistas rivales a fin de que su compañero, el número 1 del mundo, pudiera mantenerse en la cima. Este hecho revivió lo ocurrido hace unas temporadas por Checo Pérez, quien cuando aún permanecía a Red Bull tuvo un espectacular mano a mano con Lewis Hamilton, en ese entonces de Mercedes, a quien detuvo a fin de que Max Verstappen obtuviera la pole en dicha carrera.

Esta situación ha hecho que ambos mexicanos sean comparados por un sector de la comunidad digital gracias al estupendo trabajo en equipo que han hecho a lo largo de los últimos años. Incluso, la carrera de Isaac del Toro fue tan llamativa que quedó en el octavo lugar del Tre Valli Varesine 2025.

Isaac del Toro🇲🇽 finaliza en la octava posición en Tre Valli Varesine 2025 a 45" de Tadej Pogacar🇸🇮, quien fue el ganador de la carrera.



La siguiente carrera será el Gran Piemonte este jueves. pic.twitter.com/bIjk7qRDf0 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 7, 2025

¿Qué logros ha conquistado Isaac del Toro en 2025?

Además de este octavo lugar, Isaac del Toro ha convertido de este 2025 el mejor año en su carrera como profesional, pues también se le suman los triunfos en Milano - Turín, la Clásica de las Terres de l’ebre, el Tour de Austria, el Giro della Toscana, el GP Industria & Artigianato, el Trofeo Matteotti, la Coppa Sabatini y el Giro dell’Emilia.

