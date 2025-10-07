deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¿El nuevo Ministro de Defensa? Así compararon a Isaac del Toro con Checo Pérez

La estupenda labor de Isaac del Toro en la última carrera que tuvo hizo que algunos fans lo llamaran el nuevo Ministro de Defensa, así como a Checo Pérez.

isaac-del-toro-comparacion-checo-perez-ministro-defensa.jpg
Instagram: Checo Pérez / Isaac del Toro
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

¡El mexicano lo volvió a hacer! En lo que es una de las competiciones más reñidas del año, el ciclista Isaac del Toro quedó entre los diez mejores dentro de la emblemática Tre Valli Varesine. Ahora bien, ¿por qué han comenzado a compararlo con Sergio, Checo Pérez, piloto que volverá a la F1 en 2026?

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

En el pasado, a Checo Pérez se le conoció popularmente como el “Ministro de Defensa”, un mote que algunos usuarios han utilizado para referirse a Isaac del Toro, sobre todo, por el excelente trabajo en equipo que hizo en esta Tre Valli Varesine. Si quieres conocer más al respecto, quédate con nosotros.

¿Por qué a Isaac del Toro le dicen Ministro de Defensa como a Checo Pérez?

Más allá de buscar el primer lugar en esta emblemática carrera, el papel principal de Isaac del Toro en el Tre Valli Varesine era de apoyar al líder de su equipo UAE Team Emirates, Tadej Podacar, para que este se quedara con el primer puesto, hecho que al final de cuentas logró gracias, en parte, a la defensa que el mexicano hizo en una parte del recorrido.

Te puede interesar: Jeff Hardy vuelve a la WWE; ¿qué título podría ganar hoy martes 7 de octubre?

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los boletos del posible último partido de LeBron James en la NBA?

Y es que Isaac del Toro soportó la embestida de los ciclistas rivales a fin de que su compañero, el número 1 del mundo, pudiera mantenerse en la cima. Este hecho revivió lo ocurrido hace unas temporadas por Checo Pérez, quien cuando aún permanecía a Red Bull tuvo un espectacular mano a mano con Lewis Hamilton, en ese entonces de Mercedes, a quien detuvo a fin de que Max Verstappen obtuviera la pole en dicha carrera.

Esta situación ha hecho que ambos mexicanos sean comparados por un sector de la comunidad digital gracias al estupendo trabajo en equipo que han hecho a lo largo de los últimos años. Incluso, la carrera de Isaac del Toro fue tan llamativa que quedó en el octavo lugar del Tre Valli Varesine 2025.

¿Qué logros ha conquistado Isaac del Toro en 2025?

Además de este octavo lugar, Isaac del Toro ha convertido de este 2025 el mejor año en su carrera como profesional, pues también se le suman los triunfos en Milano - Turín, la Clásica de las Terres de l’ebre, el Tour de Austria, el Giro della Toscana, el GP Industria & Artigianato, el Trofeo Matteotti, la Coppa Sabatini y el Giro dell’Emilia.

Fórmula 1
Isaac del Toro
Checo Pérez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×