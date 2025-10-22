Isaac del Toro es nominado a MEJOR CICLISTA del 2025; ¿cuándo se conoce al ganador?

El año de Isaac del Toro ha sido uno de los más espectaculares y completos para cualquier mexicano en la historia, por lo que era de esperarse que el deportista tuviera el reconocimiento que se merece. Ante ello, recientemente se confirmó su participación en la lista de nominados a mejor ciclista del 2025.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Vale decir que la evolución de Isaac del Toro en este 2025 ha sido por demás espectacular, pues si no ocurre nada extraño en estas semanas terminará el año como uno de los mejores tres ciclistas del mundo, lo cual habla del impacto que ha tenido a nivel individual y en su equipo, UAE Emirates Team.

¿Isaac del Toro fue nominado a mejor ciclista del año?

En las últimas horas se confirmó que Isaac del Toro es uno de los nominados por Vélo Magazine al Velo d’Or (es decir, Bici de Oro). Cabe mencionar que este premio se entrega al mejor ciclista del 2025, por lo que ver al nacido en Ensenada en este apartado habla del impacto que tuvo en el año.

Te puede interesar: Serie Mundial; ¿qué escuadras han ganado títulos consecutivos en la historia de la MLB?

Te puede interesar: ¿Cuáles son los objetos prohibidos para ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez rumbo al GP de México?

Isaac del Toro is one of the 10 riders nominated for the Vélo d’Or 2025 by L’Équipe 👏👏👏🇲🇽



Torito getting INTERNATIONAL recognition 😮‍💨🙌🇲🇽 pic.twitter.com/CnGB7r7Qh0 — Fan Club Isaac del Toro 🐂🇲🇽 (@ToritoFanClub) October 22, 2025

Es así como el mexicano intentará ser el mejor ciclista del 2025, distinción en la que tendrá que competir con otros deportistas de élite como lo son Mads Pedersen, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, su compañero de equipo y el que es considerado el mejor ciclista del mundo. El ganador se dará a conocer el viernes 5 de diciembre.

¿Cuántos puestos subió Isaac del Toro en el ranking UCI?

Al iniciar el 2025, Isaac del Toro estaba posicionado en el lugar 57 del ranking de la UCI; sin embargo, 10 meses después de este hecho el mexicano terminará en el número 3 de la misma lista, lo cual habla de una evolución tal que le ayudó a ascender un total de 54 posiciones en un corto periodo de tiempo.

Isaac del Toro🇲🇽 entre los nominados por Vélo Magazine al Velo d’Or (Bici de Oro), premio al mejor ciclista del 2025.



La increíble temporada de Isaac no pasó desapercibida y comparte nominación con Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Jonas Vingegaard entre otros.



El… pic.twitter.com/zli9p9Dxwi — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 22, 2025

En estos momentos, el puntaje de Isaac del Toro es de cinco mil 314 unidades , suficientes para colocarlo en el Top 3 de ciclistas a nivel mundial. Dicha estadística podría ayudarlo a ser uno de los fuertes candidatos a ganar el distintivo de mejor ciclista del año. ¿Lo logrará?