Serie Mundial: Boletos para el Clásico de Otoño, cerca de los 100,000 pesos; ¿cómo adquirirlos?

La Serie Mundial finalmente está aquí. Después de tantos meses de espera, Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays se medirán en un Clásico de Otoño más que promete sacar muchas chispas. En ese sentido, es preciso saber en cuánto están los boletos para disfrutar en vivo de esta serie.

Los Dodgers de Los Ángeles llegaron a esta instancia luego de vencer sin demasiados problemas a Milwaukee por un marcador de 4-0; además, arriban como los auténticos campeones de la MLB después de conquistar el título la temporada pasada. Del otro lado se encuentran unos Azulejos que arriban a esta Serie Mundial luego de más de tres décadas de espera.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver la Serie Mundial 2025?

De acuerdo con información del portal Excelsior, los boletos para la Serie Mundial, al menos en la casa de Los Ángeles Dodgers, llegan a superar los 4,000 dólares; es decir, alrededor de 74,000 pesos al tipo de cambio actual, lo cual habla de un precio por demás elevado para los amantes de la MLB.

Cabe mencionar que estos precios se encontraron antes de que se conociera que los Blue Jays serían los rivales de los Dodgers en esta Serie Mundial, por lo que el costo podría ascender en las próximas horas. Incluso, la fuente antes mencionada señala que, en reventa, los precios han superado el valor real de cada ticket.

Este incremento es importante considerando que el costo promedio de los duelos entre los Dodgers y Milwaukee ascendía a los 1,500 dólares; sin embargo, el aumento sugiere la razón de ver al equipo de Los Ángeles nuevamente campeón y por segunda vez consecutiva tras lo sucedido hace un año.

¿Habrá presencia de mexicanos en la Serie Mundial 2025?

Los Azulejos de Toronto contarán con la participación de Alejandro Kirk, quien se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la plantilla actual y que buscará guiar a su escuadra a un nuevo campeonato de Serie Mundial. Sin embargo, del otro lado de la moneda está Shohei Ohtani, quien es considerado por muchos expertos el mejor beisbolista de todos los tiempos.