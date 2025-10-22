Isaac del Toro vuelve a Ensenada para cerrar la temporada con broche de oro en MÉXICO

¡El ‘Torito’ viene a competir a México! El ciclista mexicano Isaac del Toro participará Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta y Contrarreloj 2025, que se celebrará esta semana en Ensenada, Baja California, así lo anuncio a través de subredes sociales el equipo UAE Team Emirates-XRG.

La competencia marcará el cierre de una temporada histórica para el conjunto emiratí, que acumula 95 victorias, récord absoluto en el ciclismo profesional.

Isaac del Toro, originario de Ensenada, competirá en dos pruebas: la contrarreloj individual masculina el jueves 23 de octubre y la carrera de ruta individual masculina el sábado 25.

Espectacular ha sido la temporada 2025 para el ciclista mexicano, quien logró 16 victorias, incluyendo una etapa ganada del Giro de Italia donde subió al podio como segundo lugar y conseguir ser el ciclista más joven en portar la maglia rosa durante 10 días consecutivos desde Fausto Coppi en 1940.

También, ha lucido en competencia como la Milán-Torino y el Giro dell’Emilia, lo que lo ha catapultado al tercer lugar en el ranking individual de la UCI, solo detrás de los monstruos del ciclismo Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

¿Qué dijo Isaac del Toro sobre competir en México?

“Correr el Campeonato Mexicano en mi ciudad natal este fin de semana es realmente especial para mí. Es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición que me ha apoyado desde el principio”, expresó Isaac del Toro en el comunicado de su equipo.“Estoy orgulloso de correr con los colores del UAE Team Emirates-XRG aquí, por fin en casa, y lo daré todo para terminar el año con broche de oro”, concluyó el ciclista de 21 años.

El Campeonato Nacional de Ciclismo, organizado por la Unión Mexicana de Ciclismo, fue certificado por la UCI y se celebra en circunstancias excepcionales, extendiendo la temporada del UAE Team Emirates-XRG una semana más. Los mexicanos estarán atento al desempeño de su máximo referente en el ciclismo.

Isaac del Toro no solo busca el título nacional, sino también cerrar con broche de oro una campaña que ya es histórica.

