Isaac del Toro: Estos días faltan para su próxima carrera tras el Mundial de Ciclismo

Este domingo 28 de septiembre se llevó a cabo el Mundial de Ciclismo, mismo en donde Isaac del Toro concretó una actuación histórica luego de quedar en el tercer lugar de la competición. Ante ello, es preciso conocer cuántos días faltan para que el nacido en Ensenada vuelva a competir.

Isaac del Toro sorprendió a propios y extraños luego de ser el único latinoamericano en formar parte de los primeros diez lugares del Mundial de Ciclismo al quedar en el séptimo puesto, por lo que la próxima carrera que tendrá, que será en unos días, se perfila como uno de los favoritos al trono.

¿Cuántos días faltan para la próxima carrera de Isaac del Toro?

La próxima carrera de Isaac del Toro, luego de concluir una participación histórica en el Mundial de Ciclismo, será durante los primeros días del siguiente mes. El joven de 21 años de edad volverá al ruedo el siguiente domingo 5 de octubre cuando forme parte de la Coppa Agostini, una de las más llamativas de este cierre del año.

¡GRAN PASO PARA EL CICLISMO MEXICANO! 😎🚴🏽‍♂️



Isaac del Toro logró la 7° posición en la prueba de Gran Fondo del Campeonato Mundial de Ciclismo Kigali 2025, lo que lo convierte en el único atleta latino en colocarse entre los 10 primeros. ¡Enhorabuena! 👏🏽#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/1td0keXac9 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 28, 2025

Una vez superada esta prueba, Isaac del Toro competirá un día después; es decir, el 6 de octubre, en la Coppa Bernocchi. Finalmente, el Tre Valli Varesine será la última competencia en la que el nacido en Ensenada estará durante los primeros días del mes cuando lo haga el 7, lo cual concretará un total de tres carreras consecutivas.

¿Serán las únicas carreras de Isaac del Toro en octubre?

La respuesta es no. Además de estas tres competencias en puerta, Isaac del Toro volverá una vez más el 11 con el Giro de Lombardía, mientras que tan solo unos días después, del 15 al 19 de octubre, viajará a China para tener participación con su equipo en el ciclismo profesional.

Para resaltar y con mayúsculas: el único que lo pudo seguir al GOAT fue nuestro Torito y lo siguió 40k!!



Enorme Isaac Del Toro!! Aguantó el ataque letal de Pogacar y lo acompañó casi una hora en la travesía!!



Con apenas 21 años y en su 1er Mundial Élite culminó 7mo!! pic.twitter.com/Ql09njFua6 — Mario Sabato (@mario_sabato) September 28, 2025

Volviendo a lo que fue el Mundial de Ciclismo , vale decir que la actuación del nacido en el norte del país configuró una participación histórica al tener el mejor resultado para un mexicano en la historia, por lo que del Toro demuestra, una vez más, que está entre los mejores ciclistas del mundo en la actualidad. ¿Cómo cerrará el 2025?

