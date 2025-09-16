deportes
Nadie creía en él, está humillando a su compañero y ahora Red Bull lo pondrá al lado de Verstappen

El movimiento que prepara Red Bull para 2026 amenaza con cambiar el futuro de dos de sus pilotos… y ya nadie está a salvo.

Quién será el próximo compañero de Max Verstappen para 2026 en Red Bull F1.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
El mundo de la Fórmula 1 tiembla: Isack Hadjar , el joven francés de apenas 20 años, está a un paso de convertirse en piloto oficial de Red Bull Racing en 2026. Su temporada debut con Racing Bulls fue un torbellino: tras un inicio accidentado en Australia, logró lo impensado, conquistar un podio en Países Bajos y acumular 38 puntos en el campeonato, superando con holgura a Yuki Tsunoda.

La diferencia es brutal: Hadjar ya suma 26 puntos más que el japonés, quien apenas acumula 12 y arrastra una serie de actuaciones que han desatado dudas sobre su continuidad. El contraste entre ambos es tan grande que en Milton Keynes ya no ven viable sostener a Tsunoda como compañero de Max Verstappen.

Tsunoda en la cuerda floja, Lawson al acecho

El ascenso de Hadjar dejaría a Tsunoda al borde del despido. Su contrato termina este año y, con un asiento en Racing Bulls aún en juego, el japonés está obligado a un cierre de temporada perfecto si no quiere ser desplazado definitivamente.

Pero el problema no termina ahí. Liam Lawson, quien fue degradado de Red Bull en apenas dos carreras al inicio de la temporada, ha encontrado revancha: suma 8 puntos más que Tsunoda y empieza a perfilarse como el candidato con más fuerza para quedarse con el último lugar en Racing Bulls.

La ecuación es clara: Hadjar sube, Arvid Lindblad toma su sitio en Racing Bulls y Tsunoda o Lawson quedarán fuera del juego. La juventud se abre paso, y Red Bull no perdona debilidades. El 2026 no solo marcará el inicio de una nueva era en la F1, sino también el final de una etapa para uno de los pilotos más queridos del paddock.

Isack Hadjar
Red Bull F1
