“Es diferente al resto”: Red Bull ya tendría definido al sustituto al próximo compañero de Max Verstappen

La tensión en Red Bull gira en torno al segundo asiento. Desde hace tiempo, ningún piloto ha logrado estar a la altura de Max Verstappen, y el equipo busca desesperadamente a alguien que no solo soporte la presión, sino que también aporte puntos cruciales para el campeonato de constructores. Tras el Gran Premio de Zandvoort , un nuevo nombre ha comenzado a sonar con fuerza: Isack Hadjar.

El joven francés sorprendió al paddock al lograr su primer podio en la Fórmula 1, defendiendo con frialdad su posición ante ataques de Russell y Leclerc. Esa solidez convenció a Helmut Marko, quien aseguró que “Hadjar es diferente al resto”. Con apenas 20 años, el piloto de Racing Bulls ha mostrado un temple inusual y, según el propio Marko, tendría la capacidad mental para enfrentar el reto que ha consumido a pilotos como Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda o Liam Lawson.

Marko se rinde ante Hadjar

El asesor de Red Bull destacó que, incluso con problemas mecánicos durante el fin de semana en Holanda, Hadjar no perdió la confianza y cumplió su promesa de clasificarse en el top 5. Esa determinación lo habría puesto de lleno en la conversación para ocupar el segundo asiento junto a Verstappen. “Condujo perfectamente, gestionó los neumáticos y se mantuvo sereno bajo presión. Eso marca la diferencia”, afirmó.

Tsunoda, ¿última oportunidad?

Mientras tanto, Yuki Tsunoda sigue bajo evaluación. En Zandvoort contó con las mismas especificaciones que Verstappen, pero quedó relegado al noveno lugar tras una carrera complicada. Marko ha dejado claro que esperará hasta octubre, posiblemente después del Gran Premio de México, para tomar una decisión definitiva. Hasta entonces, Tsunoda deberá demostrar consistencia y resultados si quiere conservar su lugar.