deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

“Es diferente al resto”: Red Bull ya tendría definido al sustituto al próximo compañero de Max Verstappen

Tras lograr un podio inesperado, el futuro acompañante de Max Verstappen empieza a tomar forma, y el nombre sorprenderá a muchos.

Max Verstappen dialoga con el asesor de Red Bull, Helmut Marko
Rula Rouhana/REUTERS
Max Verstappen dialoga con el asesor de Red Bull, Helmut Marko.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
Compartir

La tensión en Red Bull gira en torno al segundo asiento. Desde hace tiempo, ningún piloto ha logrado estar a la altura de Max Verstappen, y el equipo busca desesperadamente a alguien que no solo soporte la presión, sino que también aporte puntos cruciales para el campeonato de constructores. Tras el Gran Premio de Zandvoort , un nuevo nombre ha comenzado a sonar con fuerza: Isack Hadjar.

Te puede interesar: El calvario de Hamilton en Ferrari no tiene fin: ahora sancionado para la próxima carrera en Monza

El joven francés sorprendió al paddock al lograr su primer podio en la Fórmula 1, defendiendo con frialdad su posición ante ataques de Russell y Leclerc. Esa solidez convenció a Helmut Marko, quien aseguró que “Hadjar es diferente al resto”. Con apenas 20 años, el piloto de Racing Bulls ha mostrado un temple inusual y, según el propio Marko, tendría la capacidad mental para enfrentar el reto que ha consumido a pilotos como Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda o Liam Lawson.

¡Checo Pérez está de vuelta! Regresa a la Fórmula 1 con Cadillac tras 8 meses de ausencia

Marko se rinde ante Hadjar

El asesor de Red Bull destacó que, incluso con problemas mecánicos durante el fin de semana en Holanda, Hadjar no perdió la confianza y cumplió su promesa de clasificarse en el top 5. Esa determinación lo habría puesto de lleno en la conversación para ocupar el segundo asiento junto a Verstappen. “Condujo perfectamente, gestionó los neumáticos y se mantuvo sereno bajo presión. Eso marca la diferencia”, afirmó.

Te puede interesar: Checo Pérez en F1: ¿En qué circuitos ya ganó y buscará repetir en la temporada 2026?

Tsunoda, ¿última oportunidad?

Mientras tanto, Yuki Tsunoda sigue bajo evaluación. En Zandvoort contó con las mismas especificaciones que Verstappen, pero quedó relegado al noveno lugar tras una carrera complicada. Marko ha dejado claro que esperará hasta octubre, posiblemente después del Gran Premio de México, para tomar una decisión definitiva. Hasta entonces, Tsunoda deberá demostrar consistencia y resultados si quiere conservar su lugar.

Max Verstappen
Red Bull
Isack Hadjar
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×