Debutó en Toluca, ya es campeón de la Liga BBVA MX y sería el AS bajo la manga de Rafael Márquez en la Selección

La Selección Mexicana se dice lista para disputar su tercer juego de esta Fecha FIFA, misma en donde el cuadro de Rafael Márquez tendrá que enfrentar a la Selección de los Estados Unidos en una edición más del Clásico de la Concacaf en un sentido amistoso.

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Ante este hecho, es posible que un jugador que surgió de las fuerzas básicas del Toluca vea acción en dicho compromiso. Se trata de un elemento que ya sabe lo que es ser campeón de la Liga BBVA MX y que buscará ser la sorpresa con miras al proceso mundialista del 2030.

¿Isaías Violante, canterano del Toluca, será la sorpresa de la Selección Mexicana?

Con apenas 22 años de edad, Isaías Violante se ha convertido en un elemento importante en el esquema de Guillermo Almada con el Club América, por lo que su rendimiento ha llamado la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana comandado por Rafael Márquez.

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Violante, quien ya tuvo minutos en esta Fecha FIFA con el combinado nacional, ya sabe lo que es ser campeón de la Liga BBVA MX luego de coronarse con los Diablos Rojos en el Clausura 2025 antes de su paso a Coapa, por lo que ya tiene importante experiencia en este rubro.

¿Por qué Isaías Violante podría ser importante en la Selección Mexicana?

Durante el primer juego entre la Selección Mexicana y Colombia, nuestro reportero de Azteca Deportes, Omar Villarreal, expuso que Isaías está muy bien valorado por Rafael Márquez y compañía no solo por la edad que tiene, sino también por el proceso que ha vivido en el país.

Además, Violante cuenta con dos puntos a favor en relación a otros jugadores que buscan un lugar en la Selección Mexicana. El primero de ellos es que es de perfil zurdo, mientras que el segundo es la plurifuncionalidad que tiene, pues puede desenvolverse como lateral y extremo por ambas bandas.