VIDEO: Boxeadora de 19 años ingresa a coma inducido tras brutal nocaut | Fuertes imágenes

Se trata de uno de los momentos más tristes y lamentables que el deporte profesional ha vivido a lo largo de este 2026. Tal situación tiene como protagonista a Isis Sio, boxeadora que apenas tiene 19 años de edad y que se encuentra hospitalizada en un momento muy delicado de su vida.

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Esta boxeadora llegó al mundo profesional con apenas 19 años de edad, por lo que era considerada una de las mujeres más interesantes en este rubro. Sin embargo, su último combate trajo consigo secuelas importantes luego de haber recibido un espectacular nocaut por parte de Jocelyn Camarillo.

Isis Sio, boxeadora de 19 años que está en coma inducido por un nocaut

En un video que ya recorre las redes sociales se muestra la forma en cómo Isis Sio cae a la lona después de un brutal nocaut por parte de Jocelyn Camarillo, quien fue superior a ella durante toda la duración del combate, mismo que fue organizado por la compañía Pro Box TV.

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La #boxeadora de 19 años Isis Sio permanece en coma inducido tras ser noqueada en el primer asalto en #California.



Convulsionó en el #ring y fue trasladada a cuidados intensivos. pic.twitter.com/VbBN22cShl — Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) March 23, 2026

Se sabe que el brutal nocaut no solo hizo que la boxeadora de 19 años de edad perdiera la batalla, sino que también la llevó directamente a un coma inducido después de la pelea que tuvo en San Bernardino California. Cabe mencionar que Isis es originaria de Dakota del Norte y comenzaba sus primeros pasos por el boxeo.

Tras esta situación, la promotora en turno lanzó un mensaje el domingo pasado en donde rezan por la recuperación de Isis Sio, quien se mantiene hospitalizada después del doloroso golpe que vivió. Del mismo modo, cabe decir que el video se ha vuelto muy viral en las redes sociales.

¿Cuál es el estado de salud actual de Isis Sio?

En el video se muestra como la boxeadora recibió una ráfaga de dolorosos golpes en la cabeza de parte de su rival, misma que presenció el momento en cómo la pugilista cae al piso para, posteriormente, protagonizar una serie de convulsiones antes de ser retirada en camilla.