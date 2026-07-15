¿Israel Reyes a Chivas? Esto se sabe del futuro del defensa americanista

Las redes sociales se sacudieron bastante en las horas recientes al indicarse que Israel Reyes estaba en el radar del Guadalajara para reforzar al equipo. Sin embargo, poco a poco la información se ha ido apagando e indicando como uno de esos grandes rumores que surgen a mitad del mercado de transferencias. En ese sentido, el defensa mexicano ya reportó con América y esto se sabe de su futuro.

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¿Por qué sonó que Israel Reyes llegaría a Chivas?

Aunque esta temporada existe información que termina siendo falsa, el eco que se logra en las redes sociales es bastante amplio. Por ello se indicó que Israel Reyes era opción para reforzar al chiverío, sin embargo con el paso de las horas eso se catalogó como un rumor sin fundamento alguno, pues incluso se habla de una posible venta al futbol de Europa.

En ese sentido, la afición azulcrema exige respuestas del defensa, quien se aseguraba previo al Mundial que saldría a Europa. En ese sentido, el seleccionado mexicano ya reportó en Coapa, aunque en trabajos para definir su futuro inmediato. El nacido en Autlán de Navarro tiene contrato con el equipo hasta el 2028 y su ficha se calcula en poco más de 7 millones de dólares. Ante eso, se indica que Italia era parte de su baraja de oportunidades para seguir su carrera.

Ahora, junto con Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, apenas reportaron con el equipo, sitio donde el cuerpo médico y técnico los evaluará en días siguientes. No se incorporaron como tal con las actividades del equipo que ya hizo pretemporada, por ello se espera que se pongan en ritmo de competencia para disputar el Torneo Apertura y la Leagues Cup 2026.

¿Cuándo debutaría Israel Reyes con América en este segundo semestre de 2026?

Al ser un elemento importante dentro de la baraja de jugadores del América, no sería extraño que lleven con calma al defensa. Este viene de estar en la Copa del Mundo, donde perdió la titularidad en los últimos partidos, aunque físicamente debería estar en óptimas condiciones. Sin embargo, en lo que se estabiliza la adaptación al cuerpo técnico de Guillermo Almada… Israel Reyes pudiera volver a las actividades en la J3 o ya iniciada la Leagues Cup.