¿Por qué a Santiago Bueno le cuesta ganarse un puesto en el Club América? Se supo toda la verdad

Mientras que muchos se preguntan si Santiago Bueno jugará o no contra Necaxa, el defensor uruguayo atraviesa sus primeros días como futbolista del Club América y todavía espera tener sus primeros minutos oficiales. Su llegada desde Inglaterra generó expectativas, aunque también apareció un factor que condicionó su incorporación al equipo.

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Así como ahora América tiene al argentino más valioso de la Liga BBVA MX, también sumó a un zaguero que busca ganarse un lugar en la defensa durante el Apertura 2026. Santiago Bueno llegó procedente de los Wolves y explicó que uno de los principales obstáculos durante sus primeros entrenamientos fue la adaptación a la altura de la Ciudad de México.

|X América.

La altura de la CDMX perjudicó a Santiago Bueno en el América

Bueno arribó a México después de realizar la pretemporada con los Wolves, por lo que llegó con una buena preparación física. Sin embargo, el defensor reconoció que las condiciones de la CDMX se sienten y que necesitó un periodo de adaptación antes de estar completamente preparado para competir.

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La situación también fue explicada por Guillermo Almada después del Clásico Nacional contra Chivas. El entrenador señaló que los dos nuevos zagueros, Bueno y Santiago Ramos Mingo, atravesaban sus primeros días de adaptación a la altura.









Santiago Bueno es el jugador que ya tiene amarrado el conjunto de Coapa, a falta de que se haga oficial.

|@santibuenoo

En el caso de Bueno, Almada explicó que las dificultades fueron todavía mayores que para Ramos Mingo. Por esa razón, el cuerpo técnico decidió llevar el proceso de ambos futbolistas sin apresurar su incorporación al equipo titular.

La llegada de los dos defensores responde a la necesidad del América de fortalecer una zona que presentó dificultades durante las primeras jornadas. El empate 2-2 ante Chivas volvió a dejar expuesta esa situación y se sumó a los problemas defensivos observados previamente contra Cruz Azul.

¿Cuándo podría debutar Santiago Bueno en el América?

El América pretende que Bueno y Ramos Mingo completen su adaptación física antes de darles minutos oficiales. Por eso, ambos podrían tener una oportunidad en el próximo compromiso del conjunto azulcrema frente a Necaxa.

Bueno ya cumplió con su llegada a la Ciudad de México y comenzó el proceso que determinará cuándo podrá debutar. Su objetivo será adaptarse a las condiciones y competir por un lugar en una defensa que necesita mejorar en el Apertura 2026.

