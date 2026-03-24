Golpe para Italia: Chiesa queda fuera y Gattuso mueve sus piezas

La selección de Italia sufre un duro revés en uno de los momentos más importantes de su camino rumbo al Mundial. Federico Chiesa, atacante del Liverpool FC, causó baja este lunes de la convocatoria al no encontrarse al cien por ciento físicamente.

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La decisión se tomó tras evaluar su estado a su llegada al Centro Técnico Federal, y fue consensuada con su club. De inmediato, el seleccionador Gennaro Gattuso reaccionó y llamó en su lugar a Nicolò Cambiaghi, futbolista del Bologna FC. Una baja sensible que sacude a la 'Azzurra', sobre todo por lo que representa Chiesa dentro y fuera del campo.

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Chiesa, la gran apuesta que se queda en el camino

El extremo italiano era una de las cartas fuertes de Gattuso para esta fecha decisiva. Su regreso a la selección había generado expectativa, ya que no vestía la camiseta nacional desde la Eurocopa 2024.

Incluso, el propio técnico había reconocido en distintas ocasiones que buscó convocarlo en listas anteriores, pero que el jugador decidió no acudir en su momento. Ahora que parecía el momento de su reencuentro con la selección, una cuestión física lo deja fuera del escenario.

La baja llega justo antes del duelo ante Irlanda del Norte, programado para el 26 de marzo, un partido catalogado como una auténtica "final" para evitar otro fracaso histórico.

Italia no tiene margen de error. Una victoria le permitiría avanzar a un segundo duelo decisivo ante el ganador del choque entre Gales y Bosnia y Herzegovina, con el boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en juego.

La presión de una historia reciente complicada

El contexto no podría ser más exigente. Italia carga con una losa pesada: no juega una Copa del Mundo desde 2014 y no supera la fase de grupos desde 2006, cuando levantó su cuarta estrella.

Peor aún, quedó fuera de los Mundiales de 2018 y 2022 tras perder los repechajes ante Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente. Un historial que obliga a este grupo a responder sí o sí.

El partido ante Irlanda del Norte se disputará en Bérgamo, casa del Atalanta, y será una prueba de carácter para un equipo que busca recuperar su grandeza. Sin Chiesa, pero con la urgencia al máximo, la 'Azzurra' se juega más que un partido: se juega su orgullo, su historia y su regreso a la élite del futbol mundial.

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